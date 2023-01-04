Зеленский поговорил с Макроном и поблагодарил за решение передать Украине легкие танки

Отмечается, что Зеленский поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении.

"Согласили дальнейшее сотрудничество по существенному усилению нашей ПВО и других оборонных возможностей. Также договорились работать над реализацией формулы мира", – говорится в сообщении.

Разговор прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Легкие танки и Bastion от Франции – это отличная новость. Формула мира Владимира Зеленского – это единственный путь к прекращению войны. Она предусматривает нашу победу, возвращение территорий и оплату Россией за преступления. Другого выбора у врага нет. Точнее, выбор прост: вывести войска и согласиться на украинскую формулу мира или потерять еще десятки или сотни тысяч своих воинов убитыми, и мы все равно вернем наши территории силой", – написал он в Telegram.

Это первая поставка танков западного производства в ВСУ.