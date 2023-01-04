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Зеленский поговорил с Макроном и поблагодарил за решение передать Украине легкие танки

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Зеленский обсудил ситуацию в Украине с Макроном
Зеленский обсудил ситуацию в Украине с Макроном
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном о текущей ситуации. Об этом сообщает пресс-служба президента в Telegram 4 января.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении.

"Согласили дальнейшее сотрудничество по существенному усилению нашей ПВО и других оборонных возможностей. Также договорились работать над реализацией формулы мира", – говорится в сообщении.

Разговор прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Легкие танки и Bastion от Франции – это отличная новость. Формула мира Владимира Зеленского – это единственный путь к прекращению войны. Она предусматривает нашу победу, возвращение территорий и оплату Россией за преступления. Другого выбора у врага нет. Точнее, выбор прост: вывести войска и согласиться на украинскую формулу мира или потерять еще десятки или сотни тысяч своих воинов убитыми, и мы все равно вернем наши территории силой", – написал он в Telegram.

Канал  BFM TV сообщал, что Франция передаст Украине легкие боевые бронированные машины AMX-10 RC. Это первая поставка танков западного производства в ВСУ.
Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон неоднократно созванивался с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, рассказал, что президент Франции "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между странами, но не смог этого сделать не по вине Украины – "он не нашел их со стороны РФ". "А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров, – отметил президент Украины. – Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время".

В то же время в команде Макрона, комментируя заявления Зеленского, заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.

1 декабря Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.

3 декабря президент Франции заговорил о гарантиях безопасности для России ради переговоров о мире.

Макрон в новогоднем обращении пообещал поддерживать Украину "до победы".

Теги: Франция, военная техника, военная помощь, БТР, Владимир Зеленский, война России против Украины, Эммануэль Макрон, Андрей Ермак
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