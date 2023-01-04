Зеленский поговорил с Макроном и поблагодарил за решение передать Украине легкие танки

Отмечается, что Зеленский поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и бронетранспортеры Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении.
"Согласили дальнейшее сотрудничество по существенному усилению нашей ПВО и других оборонных возможностей. Также договорились работать над реализацией формулы мира", – говорится в сообщении.
Разговор прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Легкие танки и Bastion от Франции – это отличная новость. Формула мира Владимира Зеленского – это единственный путь к прекращению войны. Она предусматривает нашу победу, возвращение территорий и оплату Россией за преступления. Другого выбора у врага нет. Точнее, выбор прост: вывести войска и согласиться на украинскую формулу мира или потерять еще десятки или сотни тысяч своих воинов убитыми, и мы все равно вернем наши территории силой", – написал он в Telegram.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Макрон неоднократно созванивался с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, рассказал, что президент Франции "хотел отыскать те или иные результаты" в посредничестве между странами, но не смог этого сделать не по вине Украины – "он не нашел их со стороны РФ". "А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по нашему суверенитету, ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину... Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров, – отметил президент Украины. – Мы не готовы сохранить что-либо кому-либо и терять из-за этого наши территории... Это потерянное время".
В то же время в команде Макрона, комментируя заявления Зеленского, заверили, что президент Франции не предлагал Украине пойти на территориальные уступки.
1 декабря Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом заявил, что не будет призывать власти Украины к компромиссу с РФ на невыгодных для украинской стороны условиях.
3 декабря президент Франции заговорил о гарантиях безопасности для России ради переговоров о мире.
Макрон в новогоднем обращении пообещал поддерживать Украину "до победы".