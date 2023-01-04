"Согласовали взаимодействие в оборонной сфере". Зеленский рассказал о разговоре с президентом Румынии

Узгодили з @KlausIohannis кроки з подальшого розвитку * - * взаємодії, насамперед в оборонній галузі. Подякував за солідарність та підтримку Румунії у протистоянні російській агресії. Обговорили #ФормулаМиру та питання двостороннього порядку денного.