"Согласовали взаимодействие в оборонной сфере". Зеленский рассказал о разговоре с президентом Румынии

"Согласовали с Клаусом Йоханнисом шаги по дальнейшему развитию украинско-румынского взаимодействия, прежде всего в оборонной отрасли. Поблагодарил за солидарность и поддержку Румынии в противостоянии российской агрессии", – написал Зеленский.
Он отметил, что обсудил с Йоханнисом украинскую "формулу мира" и вопросы двусторонней повестки дня.
Узгодили з @KlausIohannis кроки з подальшого розвитку * - * взаємодії, насамперед в оборонній галузі. Подякував за солідарність та підтримку Румунії у протистоянні російській агресії. Обговорили #ФормулаМиру та питання двостороннього порядку денного.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 4, 2023
Йоханнис заявлял, что Румыния поддерживала и будет поддерживать Украину в ее противодействии российской агрессии.