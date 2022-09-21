ГОРДОН
 
 
МИР

Президент Румынии о войне в Украине: Не может быть никаких оправданий военной агрессии против суверенного государства

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Йоханнис: Последствия этой войны глобальны и не ограничиваются нашей безопасностью
Йоханнис: Последствия этой войны глобальны и не ограничиваются нашей безопасностью
Фото: EPA

Румыния поддерживала и будет поддерживать Украину, подчеркнул президент страны Клаус Йоханнис. Об этом он сказал 20 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, текст выступления опубликовала пресс-служба Йоханниса.

Он отметил, что, принимая Устав ООН, люди были "преисполнены решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны", но спустя почти восемь десятилетий мир находится под угрозой из-за новых вызовов – "самых серьезных со времен окончания Второй мировой войны".

"Мы наблюдаем с 24 февраля драматические последствия неспровоцированной и незаконной войны, развязанной Российской Федерацией, постоянным членом Совета Безопасности, против Украины", – сказал Йоханнис. 

В то же время, отметил он, можно наблюдать "исключительную солидарность" со стороны многих стран, объединившихся в своей поддержке Украины, суверенного члена Ассамблеи и жертвы многомесячной агрессии против ее гражданского населения, базовой инфраструктуры и экономики.

"Последствия этой войны глобальны и не ограничиваются нашей безопасностью. Они касаются вопиющих нарушений норм и принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права и основных прав человека, а также устойчивого развития во всем мире... Не может быть никаких оправданий военной агрессии против суверенного государства. Нет оправданий кровопролитию, разрушениям и человеческим страданиям. Мы несем совместную ответственность за то, чтобы объединиться и защитить наши общие ценности как членов ООН", – сказал Йоханнис. 

Он подчеркнул, что Румыния поддерживала и будет поддерживать Украину, "поскольку ее народ также борется за наши ценности и демократию".

По его словам, с начала полномасштабной войны в Румынию приехали более 2,3 млн украинцев. Румыния предложила им не только экстренную помощь, но и среднесрочную и долгосрочную поддержку с бесплатным доступом к образованию, медицинскому обслуживанию и рынку труда. Йоханнис пообещал, что "поддержка не остановится на этом".

"Мы знаем, что наша реакция, особенно на эту войну, определит наше общее будущее. Наша поддержка – мира – должна быть выражена сейчас громче, чем когда-либо", – сказал он. 

21 сентября, после того как президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в РФ и признании псевдоферендумов, а также пригрозил ядерным оружием, Йоханнис в Twitter выразил осуждение. 

"Румыния решительно осуждает заявление президента Путина о следующих шагах РФ по дальнейшей эскалации незаконной войны против Украины. Румыния повторяет свой призыв к РФ немедленно прекратить агрессию против Украины и полностью вывести все свои вооруженные силы [с территории Украины]", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Владимир Путин, Румыния, ООН, беженцы, Клаус Йоханнис, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кот Степан вернулся из Франции в Украину
Кот Степан вернулся из Франции в Украину
"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото
"Удивительная фигура", "Похоже, вы здорово повеселились". 59-летняя Деми Мур восхитила поклонников пляжными фото
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
38-летний Цукерберг сообщил, что в третий раз станет отцом, и рассекретил пол будущего ребенка
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
Крупин после объявления в РФ мобилизации обратился к "лаптеногим из ближнего захолустья"
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу
Фронтмен Kozak System показал фото с Роговцевой, которая снялась в их новом клипе
Фронтмен Kozak System показал фото с Роговцевой, которая снялась в их новом клипе
Kalush Orchestra получила новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Kalush Orchestra получила новый хрустальный микрофон взамен проданного на аукционе в поддержку ВСУ
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
Кошмал обратилась к коллегам из РФ: Не стройте иллюзий, что война вас не коснется! За вами уже идут!
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
В ДТП погиб поддерживавший войну российский актер. Зять Сумской прервал молчание ради поста с соболезнованиями
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
Жена замкомандира "Азова" Калины: Сын знает, что папа вместе с собратьями – настоящие супергерои
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
  "Пора удирать. Хватит позориться". В новом эпизоде "Масяни" показали Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
  "Пора удирать. Хватит позориться". В новом эпизоде "Масяни" показали Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (324092)
2
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (157545)
3
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (117711)
4
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (109833)
5
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (91003)
6
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (85120)
7
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (42189)
8
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (35473)
 
 
 
 