Президент Румынии о войне в Украине: Не может быть никаких оправданий военной агрессии против суверенного государства

Он отметил, что, принимая Устав ООН, люди были "преисполнены решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны", но спустя почти восемь десятилетий мир находится под угрозой из-за новых вызовов – "самых серьезных со времен окончания Второй мировой войны".

"Мы наблюдаем с 24 февраля драматические последствия неспровоцированной и незаконной войны, развязанной Российской Федерацией, постоянным членом Совета Безопасности, против Украины", – сказал Йоханнис.

В то же время, отметил он, можно наблюдать "исключительную солидарность" со стороны многих стран, объединившихся в своей поддержке Украины, суверенного члена Ассамблеи и жертвы многомесячной агрессии против ее гражданского населения, базовой инфраструктуры и экономики.

"Последствия этой войны глобальны и не ограничиваются нашей безопасностью. Они касаются вопиющих нарушений норм и принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права и основных прав человека, а также устойчивого развития во всем мире... Не может быть никаких оправданий военной агрессии против суверенного государства. Нет оправданий кровопролитию, разрушениям и человеческим страданиям. Мы несем совместную ответственность за то, чтобы объединиться и защитить наши общие ценности как членов ООН", – сказал Йоханнис.

Он подчеркнул, что Румыния поддерживала и будет поддерживать Украину, "поскольку ее народ также борется за наши ценности и демократию".

По его словам, с начала полномасштабной войны в Румынию приехали более 2,3 млн украинцев. Румыния предложила им не только экстренную помощь, но и среднесрочную и долгосрочную поддержку с бесплатным доступом к образованию, медицинскому обслуживанию и рынку труда. Йоханнис пообещал, что "поддержка не остановится на этом".

"Мы знаем, что наша реакция, особенно на эту войну, определит наше общее будущее. Наша поддержка – мира – должна быть выражена сейчас громче, чем когда-либо", – сказал он.

21 сентября, после того как президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в РФ и признании псевдоферендумов, а также пригрозил ядерным оружием, Йоханнис в Twitter выразил осуждение.

"Румыния решительно осуждает заявление президента Путина о следующих шагах РФ по дальнейшей эскалации незаконной войны против Украины. Румыния повторяет свой призыв к РФ немедленно прекратить агрессию против Украины и полностью вывести все свои вооруженные силы [с территории Украины]", – написал он.

Romania * strongly condemns President Putin's announcement about Russia's next steps towards further escalation of its illegal war against Ukraine * . Romania reiterates its call for RU to stop immediately its aggression against UA and to fully withdraw all its armed forces. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) September 21, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)