Зеленский поблагодарил Пелоси за помощь Украине

"Спасибо, Нэнси Пелоси, за то, что вы твердо поддерживаете украинский народ, и за ваше лидерство в принятии исторических решений Конгресса США о помощи Украине в борьбе за свободу и независимость!" – написал президент.

Контекст:

8 ноября в США прошли выборы в Конгресс, состоящий из двух палат – Палаты представителей и Сената. Американские граждане выбирали всю Палату представителей, а также 34 из 100 сенаторов.

В итоге Республиканская партия получила большинство в Палате представителей, а сторонники Демократической партии взяли 51 из 100 мест в Сенате. До этого обе палаты Конгресса контролировала с небольшим перевесом в голосах Демократическая партия США.

3 января приступил к работе новый созыв Конгресса США. Однако в тот день Палата представителей США с трех попыток не смогла избрать спикера. Такое случилось впервые за 100 лет. 4 января голосование по этому вопросу продолжится.