Палата представителей Конгресса США избрала, кем заменит Пелоси

На этом посту Джеффрис заменит Нэнси Пелоси. Как отметил телеканал, он стал первым темнокожим, избранным на пост главы партийной фракции в одной из палат американского Конгресса.

Reuters подчеркнуло: выборы нового лидера "поставили конец эры Пелоси". Агенство напомнило, что она в 2007 году стала первой женщиной, избранной спикером Палаты представителей.

Среди демократов в нижней палате парламента США начался "подъем молодого поколения", отметило Reuters. Джеффрису – 52 года. Вместе с ним в руководящей команде партии будут 59-летняя Кэтрин Кларк и 43-летний Пит Агилар.

"Вместе это новое поколение лидеров отражает яркость и разнообразие нашей великой нации, и они оживят нашу фракцию своей новой энергией, идеями и взглядами", – говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее сайте.

Долгое пребывание Пелоси на посту спикера стало причиной напряженности в ее собственной партии, сообщал CNN. Последний раз она стала спикером после выборов 2018 года, пообещав демократам, что покинет свой пост к 2022 году.