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Палата представителей Конгресса США избрала, кем заменит Пелоси

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Джеффрис возглавит демократов в Палате представителей Конгресса США
Джеффрис возглавит демократов в Палате представителей Конгресса США
Фото: EPA

Лидером Демократической партии в Палате представителей Конгресса США в следующем году станет член партии Хаким Джеффрис. Так решили представители политсили на закрытом заседании 30 ноября, сообщил CNN.

На этом посту Джеффрис заменит Нэнси Пелоси. Как отметил телеканал, он стал первым темнокожим, избранным на пост главы партийной фракции в одной из палат американского Конгресса.

Reuters подчеркнуло: выборы нового лидера "поставили конец эры Пелоси". Агенство напомнило, что она в 2007 году стала первой женщиной, избранной спикером Палаты представителей. 

Среди демократов в нижней палате парламента США начался "подъем молодого поколения", отметило Reuters. Джеффрису – 52 года. Вместе с ним в руководящей команде партии будут 59-летняя Кэтрин Кларк и 43-летний Пит Агилар.

"Вместе это новое поколение лидеров отражает яркость и разнообразие нашей великой нации, и они оживят нашу фракцию своей новой энергией, идеями и взглядами", – говорится в заявлении Пелоси, опубликованном на ее сайте.

Долгое пребывание Пелоси на посту спикера стало причиной напряженности в ее собственной партии, сообщал CNN. Последний раз она стала спикером после выборов 2018 года, пообещав демократам, что покинет свой пост к 2022 году.

Контекст:

8 ноября в США прошли выборы в Конгресс, состоящий из двух палат – Палаты представителей и Сената. Американские граждане выбирали всю Палату представителей. По итогам выборов победили республиканцыполучив большинство мест. Первое заседание нового состава Конгресса состоится 3 января 2023 года.

Теги: США, выборы, демократия, парламент, Палата представителей, Нэнси Пелоси
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