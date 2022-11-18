Пелоси уходит с поста спикера Палаты представителей США

Как отмечает канал, долгое пребывание Пелоси на посту спикера стало причиной напряженности в ее собственной партии. Последний раз она стала спикером после выборов 2018 года, пообещав демократам, что покинет свой пост к 2022 году.

Как сообщает Associated Press, вместе с Пелоси в руководящей команде Демократической партии в Палате представителей долгое время находились конгрессмены Стенни Хойер и Джеймс Клайберн, но они также готовы дать дорогу младшим однопартийцам.

В интервью журналистам после своего объявления Пелоси сказала, что не будет поддерживать никого в гонке за место ее преемника и не будет заседать ни в каких комитетах в качестве рядового депутата. Она добавила, что нападение на ее мужа "заставило ее снова задуматься о том, чтобы остаться".

CNN считает, что вместо Пелоси демократы, скорее всего, выберут лидером 52-летнего члена Палаты представителей от Нью-Йорка Хакима Джеффриса. В дальнейшем он может стать первым в стране чернокожим спикером Палаты представителей. Associated Press добавляет, что Хойера и Клайберна могут сменить Кэтрин Кларк и Пит Агилар.