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Пелоси уходит с поста спикера Палаты представителей США

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Пелоси объявила об уходе с поста спикера 17 ноября
Пелоси объявила об уходе с поста спикера 17 ноября
Фото: EPA

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила 17 ноября, что она покидает свой пост. Об этом сообщил телеканал CNN.

Как отмечает канал, долгое пребывание Пелоси на посту спикера стало причиной напряженности в ее собственной партии. Последний раз она стала спикером после выборов 2018 года, пообещав демократам, что покинет свой пост к 2022 году.

Как сообщает Associated Press, вместе с Пелоси в руководящей команде Демократической партии в Палате представителей долгое время находились конгрессмены Стенни Хойер и Джеймс Клайберн, но они также готовы дать дорогу младшим однопартийцам.

В интервью журналистам после своего объявления Пелоси сказала, что не будет поддерживать никого в гонке за место ее преемника и не будет заседать ни в каких комитетах в качестве рядового депутата. Она добавила, что нападение на ее мужа "заставило ее снова задуматься о том, чтобы остаться".

CNN считает, что вместо Пелоси демократы, скорее всего, выберут лидером 52-летнего члена Палаты представителей от Нью-Йорка Хакима Джеффриса. В дальнейшем он может стать первым в стране чернокожим спикером Палаты представителей. Associated Press добавляет, что Хойера и Клайберна могут сменить Кэтрин Кларк и Пит Агилар.

Контекст:

Пелоси впервые избралась в Конгресс в 1987 году. В 2007 она впервые стала спикером Палаты представителей и первой женщиной на этом посту, а в 2019-м была переизбрана на этот пост.

8 ноября в США прошли выборы в Конгресс, состоящий из двух палат – Палаты представителей и Сената. Американские граждане выбирали всю Палату представителей. По итогам выборов победили республиканцы. получив большинство мест. Первое заседание нового состава Конгресса состоится 3 января 2023 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Конгресс США, Демократическая партия, Палата представителей, Нэнси Пелоси
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