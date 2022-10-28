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Неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей США Пелоси, ее муж госпитализирован

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Муж Нэнси Пелоси Пол Пелоси был доставлен в больницу
Муж Нэнси Пелоси – Пол Пелоси был доставлен в больницу
Фото: EPA (архив)

Злоумышленник, личность которого на данный момент не раскрыта, 28 октября ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пелоси, опубликованном на ее сайте.

"Сегодня утром злоумышленник ворвался в дом Пелоси в Сан-Франциско и жестоко напал на господина [Пола] Пелоси (муж Нэнси Пелоси. – "ГОРДОН"). Нападавший задержан, мотивы нападения выясняются. Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывается… медицинская помощь, и ожидается, что он полностью выздоровеет", – указывается в заявлении.

Спикера Палаты представителей США в то время не было в Сан-Франциско.

25 октября Пелоси приняла участие в первом парламентском саммите международной Крымской платформы, прошедшем в хорватском Загребе.

Ранее, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский наградил Пелоси орденом князя Ярослава Мудрого II степени. Весной 2022 года, во время визита Пелоси в Украину, Зеленский наградил ее орденом княгини Ольги.

Контекст:

В начале августа Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на протесты Китая, который считает его своей провинцией. После визита Пекин объявил о введении санкций против Пелоси и ее ближайших родственников. Кроме того, Китай приостановил диалог военных командующих США и КНР.

17 сентября Пелоси прибыла в Ереван, став самым высокопоставленным официальным лицом США, посетившим Армению с момента обретения страной независимости. Ее визит состоялся на фоне конфликта Армении с Азербайджаном.

Теги: США, Конгресс США, нападение, больница, Сан-Франциско, госпиталь, конфликт, Палата представителей, Нэнси Пелоси, муж, спикер, дом
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