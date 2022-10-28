Неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей США Пелоси, ее муж госпитализирован

"Сегодня утром злоумышленник ворвался в дом Пелоси в Сан-Франциско и жестоко напал на господина [Пола] Пелоси (муж Нэнси Пелоси. – "ГОРДОН"). Нападавший задержан, мотивы нападения выясняются. Пелоси был доставлен в больницу, где ему оказывается… медицинская помощь, и ожидается, что он полностью выздоровеет", – указывается в заявлении.

Спикера Палаты представителей США в то время не было в Сан-Франциско.

25 октября Пелоси приняла участие в первом парламентском саммите международной Крымской платформы, прошедшем в хорватском Загребе.

Ранее, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский наградил Пелоси орденом князя Ярослава Мудрого II степени. Весной 2022 года, во время визита Пелоси в Украину, Зеленский наградил ее орденом княгини Ольги.