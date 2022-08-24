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Мужа Нэнси Пелоси признали виновным в вождении в нетрезвом виде и приговорили к пяти дням тюрьмы

Муж спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси получил пять дней тюремного заключения
Муж спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси получил пять дней тюремного заключения
Фото: ЕРА

Верховный суд округа Напа (Калифорния, США) признал Пола Пелоси, мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, виновным в нетрезвом вождении и приговорил его к пяти дням тюремного заключения с испытательным сроком на три года. Об этом 23 августа сообщило агентство Associated Press.

Из пятидневного срока отнимут два дня, которые он провел под стражей после ареста, еще два дня вычтут за хорошее поведение. Оставшийся день назначенного срока Пелоси должен провести за общественными работами.

В ходе испытательного срока Пелоси должен будет пройти трехмесячные курсы для водителей, уличенных в нетрезвом вождении, а также на год установить в своей машине так называемый алкозамок (прибор блокирует запуск двигателя без предварительной проверки на алкотестере и в случае наличия алкоголя в крови).

Также суд назначил штраф в размере $7 тыс., но решил не лишать Пелоси водительских прав.

На суде Пол Пелоси не присутствовал, от его имени действовали его адвокаты, что допускается при рассмотрение таких дел.

Контекст:

Как писало АР, Пелоси попал в автомобильную аварию в ночь на 28 мая в округе Напа, к северу от Сан-Франциско. Пелоси ехал на своем автомобиле Porsche Carrera 2021 года выпуска, когда в него сзади врезался джип. 48-летний водитель внедорожника в результате ДТП получил легкие травмы руки, плеча и шеи.

Прибывшие на место аварии полицейские выяснили, что содержание алкоголя в крови Пелоси составляло 0,082%, что чуть превышало установленный законом предел в 0,08%.

Пола Пелоси арестовали по обвинению в вождении в нетрезвом виде, но вскоре отпустили под залог в размере 5000 долларов. 

Теги: США, ДТП, автомобили, авария, алкоголь, штраф, приговор, Guardian, закон, судьи, полицейский, автомобиль, Нэнси Пелоси, суд, муж, спикер
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