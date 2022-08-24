"Мы были в сауне, плавали и проводили время вместе". Премьер Финляндии извинилась за топлес-вечеринку в своей резиденции

Премьеру Финляндии Марин пришлось объясняться за топлес-снимки гостей, сделанные в ее резиденции в июле Фото: EPA

На фото можно увидеть двух целующихся женщин – известных инфлюэнсеров, которые прикрывают обнаженную грудь табличкой с надписью "Финляндия". Снимок сделали в туалетах на первом этаже, которыми пользуются гости.

Марин признала, что "фото было неуместным", и принесла извинения.

Премьер рассказала, что вечеринка в ее официальной резиденции в Хельсинки состоялась после музыкального фестиваля Ruisrock в июле.

Марин призналась, что она и ее гости были в сауне, плавали и "проводили время вместе". Она согласилась, что такой снимок не стоило делать, но во всем остальном "ничего сверхъестественного" на вечеринке не было.