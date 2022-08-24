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"Мы были в сауне, плавали и проводили время вместе". Премьер Финляндии извинилась за топлес-вечеринку в своей резиденции

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Премьеру Финляндии Марин пришлось объясняться за топлес-снимки гостей, сделанные в ее резиденции в июле
Премьеру Финляндии Марин пришлось объясняться за топлес-снимки гостей, сделанные в ее резиденции в июле
Фото: EPA

Премьер-министр Финляндии Санна Марин принесла извинения за "неуместную" фотографию топлес, сделанную в ее официальной резиденции. На снимке, который был сделан в июле, но стал в Финляндии "вирусным" на этой неделе, нет Марин – позируют только ее гости, сообщает 23 августа BBC News.

На фото можно увидеть двух целующихся женщин – известных инфлюэнсеров, которые прикрывают обнаженную грудь табличкой с надписью "Финляндия". Снимок сделали в туалетах на первом этаже, которыми пользуются гости.

Марин признала, что "фото было неуместным", и принесла извинения.

Премьер рассказала, что вечеринка в ее официальной резиденции в Хельсинки состоялась после музыкального фестиваля Ruisrock в июле.

Марин призналась, что она и ее гости были в сауне, плавали и "проводили время вместе". Она согласилась, что такой снимок не стоило делать, но во всем остальном "ничего сверхъестественного" на вечеринке не было.

Контекст:

Финский таблоид Iltalehti 18 августа опубликовал видео с участием Марин, которое было снято во время вечеринки. На видео политик запечатлена танцующей в компании друзей. Издание отмечает, что на ролике присутствуют известные в Финляндии ведущие, блогеры и коллеги Марин.

Политик заявила, что ролик был снят за несколько недель до публикации в частном помещении и она сожалеет, что его обнародовали публично. Она отметила, что проводила свободное время с друзьями, пила легкий алкоголь и не делала ничего противозаконного.

После публикации видео Марин сдала тест на наркотики. Она подчеркнула, что никогда их не употребляла. 23 августа выяснилось, что результат теста – отрицательный.

В сети сотни женщин по всему миру выкладывают в соцсетях видео, как они танцуют, чтобы поддержать Марин.

Теги: секс-скандал, фестиваль, алкоголь, Финляндия, политика, резиденции, скандал, курьез, женщины, Хельсинки, блогеры, фото, топлес, премьер-министр, грудь, блогер, Санна Марин
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