"Мы были в сауне, плавали и проводили время вместе". Премьер Финляндии извинилась за топлес-вечеринку в своей резиденции

На фото можно увидеть двух целующихся женщин – известных инфлюэнсеров, которые прикрывают обнаженную грудь табличкой с надписью "Финляндия". Снимок сделали в туалетах на первом этаже, которыми пользуются гости.
Марин признала, что "фото было неуместным", и принесла извинения.
Премьер рассказала, что вечеринка в ее официальной резиденции в Хельсинки состоялась после музыкального фестиваля Ruisrock в июле.
Марин призналась, что она и ее гости были в сауне, плавали и "проводили время вместе". Она согласилась, что такой снимок не стоило делать, но во всем остальном "ничего сверхъестественного" на вечеринке не было.
Финский таблоид Iltalehti 18 августа опубликовал видео с участием Марин, которое было снято во время вечеринки. На видео политик запечатлена танцующей в компании друзей. Издание отмечает, что на ролике присутствуют известные в Финляндии ведущие, блогеры и коллеги Марин.
Политик заявила, что ролик был снят за несколько недель до публикации в частном помещении и она сожалеет, что его обнародовали публично. Она отметила, что проводила свободное время с друзьями, пила легкий алкоголь и не делала ничего противозаконного.
После публикации видео Марин сдала тест на наркотики. Она подчеркнула, что никогда их не употребляла. 23 августа выяснилось, что результат теста – отрицательный.
В сети сотни женщин по всему миру выкладывают в соцсетях видео, как они танцуют, чтобы поддержать Марин.