"Есть повод, ее страна почти в НАТО". Премьер Польши поддержал финскую коллегу после публикации видео с ее танцами

"У нее есть причины для радости, потому что Финляндия практически вступила в НАТО, так что если в этот раз она позволила еще немного "Финляндии" и, следовательно, танца, то в этом нет ничего страшного", – сказал он.
По словам Моравецкого, Марин "порадовала всех нас такой дозой радости".
Финский таблоид Iltalehti 18 августа опубликовал видео с участием Марин, которое было снято во время вечеринки. На видео политик запечатлена танцующей в компании друзей. Издание отмечает, что на ролике присутствуют известные в Финляндии ведущие, блогеры и коллеги Марин.
Политик заявила, что ролик был снят за несколько недель до публикации в частном помещении и она сожалеет, что его обнародовали публично. Она отметила, что проводила свободное время с друзьями, пила легкий алкоголь и не делала ничего противозаконного.
После публикации видео Марин сдала тест на наркотики, результат которого ожидается через неделю. Она подчеркнула, что никогда их не употребляла.