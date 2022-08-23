"Есть повод, ее страна почти в НАТО". Премьер Польши поддержал финскую коллегу после публикации видео с ее танцами

Марин заявляла, что на вечеринке пила легкий алкоголь и не делала ничего противозаконного Фото: EPA

"У нее есть причины для радости, потому что Финляндия практически вступила в НАТО, так что если в этот раз она позволила еще немного "Финляндии" и, следовательно, танца, то в этом нет ничего страшного", – сказал он.

По словам Моравецкого, Марин "порадовала всех нас такой дозой радости".