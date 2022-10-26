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Парламентский саммит Крымской платформы. Опубликована совместная декларация участников

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В первом парламентском саммите Крымской платформы приняли участие около 400 политиков со всего мира
В первом парламентском саммите Крымской платформы приняли участие около 400 политиков со всего мира
Фото: rada.gov.ua

Участники первого парламентского саммита международной Крымской платформы, прошедшего в хорватском Загребе, приняли совместную декларацию, в которой выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Текст документа 25 октября опубликован на сайте Верховной Рады.

В декларации говорится, что участники саммита осуждают:

  • серьезные и систематические нарушения прав человека и злоупотребления на Крымском полуострове, особенно незаконное или произвольное задержание жителей Крыма, в том числе крымских татар, нарушение семейного единства, насильственный призыв украинцев и крымских татар в российскую армию, а также угрозы свободе слова, самовыражения и вероисповедания;
  • противоправную попытку РФ и ее прокси сфальсифицировать демократические инструменты и механизмы, такие как недавние так называемые "референдумы" в регионах Украины, с целью фальсификации оснований для неправомерных претензий РФ по поводу аннексии временно оккупированных ею территорий, как и в случае с Крымом;
  • продолжающуюся милитаризацию Крымского полуострова Россией, которая подрывает безопасность и стабильность в более широком Черноморском регионе, нарушает свободу судоходства в Азовском и Черном морях, нанося непосильный ущерб не только для экономики и сельского хозяйства Украины, но и для глобальных поставок продовольствия;
  • попытки незаконного вывоза похищенного украинского зерна из временно оккупированных районов Донбасса в третьи страны;
  • препятствия для реализации прав и свобод судоходства в соответствии с международным правом, в том числе препятствование свободному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и более широкий регион Черного моря и обратно, что имеет негативные экономические последствия для украинских портов и международных торговых потоков;
  • продолжающееся изменение демографической структуры во временно оккупированном Крыму путем переселения российских граждан и выдворения за пределы полуострова проукраинских активистов.

Участники саммита заявляют, что намерены:

  • продолжать политическую, дипломатическую, финансовую, гуманитарную и другую поддержку Украины, в соответствии с процедурами и правовой юрисдикцией каждого участника с целью восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, одновременно усиливая давление на Россию для прекращения временной оккупации Крыма;
  • реализовывать на парламентском уровне решение учредительного саммита международной Крымской платформы путем консолидации совместных усилий. В том числе путем: полной реализации и укрепления политики непризнания незаконной аннексии и сотрудничества на международных форумах; постоянного усиления эффективности существующих ограничительных мер по России и готовности рассмотреть их дальнейшее расширение с соблюдением соответствующих процедур и юрисдикции каждого участника, если развитие событий в Украине потребует таких действий; содействия региональной безопасности и защиты свободы судоходства;
  • рассмотреть эффективные и скоординированные действия в сфере экономики и окружающей среды, направленные на смягчение последствий временной оккупации Крыма;
  • рассмотреть вопрос создания постоянного межпарламентского комитета международной Крымской платформы, который мог бы давать экспертизу национальным и международным партнерам, информировать как на национальном уровне, так и на международных площадках о реальной ситуации во временно оккупированном Крыму;
  • разработать действенный механизм выработки возможных общих позиций для представления на межпарламентских ассамблеях и подготовки совместных документов по вопросам безопасности, прав человека, культурного наследия, угроз окружающей среде, вызванных временной оккупацией Крыма,
  • призвать Россию немедленно прекратить продолжающиеся усилия изменить демографическую структуру временно оккупированного Крыма путем переселения российских граждан;
  • отстаивать на национальном уровне необходимую политическую, дипломатическую, гуманитарную, финансовую и другую поддержку Украины – жертвы российской агрессии;
  • работать с международными парламентскими ассамблеями, такими как Европейский парламент, Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества и Арабский парламент, с целью принятия резолюций в поддержку парламентского саммита международной Крымской платформы как инструмента консолидации межпарламентских усилий, направленных на деоккупацию Крыма и Севастополя, а также на восстановление территориальной целостности Украины.
Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций. На саммите была принята декларация Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

23 августа 2022 года состоялся второй саммит Крымской платформы. В Офисе президента сообщили, что в нем приняли участие около 60 делегаций. В частности, в этом году приобщились лидеры "Большой семерки", представители Африканского континента и стран Латинской Америки.

В первом парламентском саммите международной Крымской платформы, который прошел в Загребе 24–25 октября, приняли участие около 400 политиков со всего мира. В частности, представители парламентских ассамблей, международных организаций, Европейского парламента, США, Хорватии, Великобритании, Латвии, Эстонии, Литвы, Чехии, Польши, Германии, Турции, Швеции, Канады и Японии.

Теги: Россия, Крым, Украина, экономика, декларация, саммит, суверенитет, судоходство, сотрудничество, Крымская платформа, деоккупация
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