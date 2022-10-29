Мужчина, который напал на мужа Пелоси, говорил, что "ждет Нэнси" – СМИ

По данным канала, мужчина ворвался в дом с криками: "Где Нэнси?" Два других источника рассказали каналу, что напавший пытался связать Пола Пелоси, "пока Нэнси не вернулась домой". Когда прибыла полиция, злоумышленник сказал, что "ждет Нэнси".

82-летний Пелоси был доставлен в больницу и перенес успешную операцию "по устранению перелома черепа и серьезных травм правой руки и кистей", сообщил представитель Нэнси Пелоси.

"Это был не случайный поступок. Это было преднамеренно. Это неправильно. Наши выборные должностные лица здесь, чтобы заниматься делами своих городов, округов, штатов и этой нации. Их семьи не подписываются на то, чтобы им навредили, и это неправильно", – сказал начальник полиции Сан-Франциско Уильям Скотт на пресс-конференции.

Он отметил, что власти все еще выясняют мотив нападения и намерены привлечь подозреваемого к уголовной ответственности.

"Подозреваемый все еще находится в больнице, но позвольте мне сказать следующее: мы намерены привлечь подозреваемого, будь то заочно или лично, он будет привлечен к уголовной ответственности", – подчеркнул начальник полиции.

По данным полиции, подозреваемый в нападении – 42-летний Дэвид ДеПейп. Ему намерены выдвинуть несколько обвинений.

Скотт рассказал, что когда офицеры прибыли в резиденцию Пелоси, входная дверь была открыта, "кто-то был внутри", и офицеры снаружи заметили, что Пелоси и ДеПейп держали руки "на одном молотке". Еще находясь вне дома, офицеры видели, как ДеПейп вытащил молоток из рук Пелоси и напал на него. Скотт сказал, что ДеПейп как минимум один раз ударил Пелоси. Перед этим начальник полиции говорил, что ДеПейп вырвал у Пелоси молоток и "жестоко напал на него".

По словам источников CNN, Пелоси позвонил в службу 911 в начале атаки и попросил сохранить линию открытой. Таким образом диспетчер мог слышать разговор на заднем плане. Другие собеседники рассказали, что Пелоси говорил шифром, предоставляя достаточно подробностей, чтобы оператор, услышав это, мог понять, что что-то не так.

Подозреваемый во время инцидента получил "незначительные травмы", сообщили в полиции.

CNN отметил, что мужчина, который напал на Пола Пелоси, публиковал в Facebook мемы и теории заговора о вакцинах против COVID-19, выборах 2020 года и атаке на Капитолий 6 января 2021 года, а его знакомый сказал каналу, что он казался "оторванным от реальности".

По словам двух источников, знакомых с подробностями инцидента, напавший проник в резиденцию Пелоси через заднюю часть дома. В отсутствие спикера Пелоси в резиденции не было службы безопасности.

Окружной прокурор Брук Дженкинс сообщила NBC News 29 октября, что ДеПейпу намерены объявить о подозрении в покушении на убийство, краже со взломом, жестоком обращении с пожилыми людьми и нападении с применением смертоносного оружия.