Палата представителей США с трех попыток не смогла избрать спикера. Такое случилось впервые за 100 лет

Это впервые за 100 лет, когда Палата представителей провела несколько голосований для избрания спикера.

Во время голосований лидер Республиканской партии в палате Кевин Маккарти получил поддержку подавляющего большинства республиканцев. В то же время против него на первых двух голосованиях выступила группа из 19 республиканцев, а к третьему это число выросло до 20.

Тем временем демократы единогласно поддерживали лидера меньшинства, демократа Хакима Джеффриса из Нью-Йорка в каждом голосовании.

По итогам последнего третьего голосования Джеффрис набрал 212 голосов, Маккарти – 202. Еще 20 голосов отдали за представителя Республиканской партии Джима Джордана. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимые 218 голосов.

Палата представителей объявила перерыв и вернется к голосованию уже 4 января.