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Палата представителей США с трех попыток не смогла избрать спикера. Такое случилось впервые за 100 лет

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Палата представителей вернется к избранию спикера 4 января
Палата представителей вернется к избранию спикера 4 января
Фото: EPA

Палата представителей США 3 января с трех попыток не смогла проголосовать на кандидатуру спикера и ушла на перерыв. Об этом сообщили CNN и NBC News.

Это впервые за 100 лет, когда Палата представителей провела несколько голосований для избрания спикера.

Во время голосований лидер Республиканской партии в палате Кевин Маккарти получил поддержку подавляющего большинства республиканцев. В то же время против него на первых двух голосованиях выступила группа из 19 республиканцев, а к третьему это число выросло до 20.

Тем временем демократы единогласно поддерживали лидера меньшинства, демократа Хакима Джеффриса из Нью-Йорка в каждом голосовании. 

По итогам последнего третьего голосования Джеффрис набрал 212 голосов, Маккарти – 202. Еще 20 голосов отдали за представителя Республиканской партии Джима Джордана. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимые 218 голосов.

Палата представителей объявила перерыв и вернется к голосованию уже 4 января.

Контекст:

Нынешний спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси объявила 17 ноября, что покидает свой пост. Канал CNN писал, что долгое пребывание Пелоси на посту спикера стало причиной напряженности в ее собственной партии – в 2007 она впервые стала спикером Палаты представителей, а в 2019-м была переизбрана на этот пост.

Об уходе Пелоси объявила вскоре после выборов в Палату представителей, по итогам которых победили республиканцы. В то же время в Сенате США сохранили контроль демократы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Республиканская партия, голосование, Демократическая партия, Палата представителей, Нэнси Пелоси, партия
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