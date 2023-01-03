3 января приступит к работе новый созыв Конгресса США. В нем рекордное количество женщин, латиноамериканцев и ЛГБТ

Он будет "исторически разнообразным", пишет CNN, – с рекордным количеством женщин, латиноамериканских членов и членов, которые идентифицируют себя как ЛГБТ. В частности, женщин в новом созыве – 149.

Первым заданием Конгресса будет избрание спикера Палаты представителей. Об этом говорится в материале USA Today. Издание отметило, спикер – это важная роль, он следует за вице-президентом, чтобы сменить президента в случае, если тот окажется недееспособным. Более заметными полномочиями, которыми обладает спикер, является контроль над повесткой дня и работой комитетов, формирующих законодательство в нижней палате, добавило USA Today.

Спикером может стать лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти. Ему необходимо получить 218 голосов конгрессменов. Как пишет "Голос Америки", группа крайне правых республиканских конгрессменов выступают против избрания Маккарти спикером, считая, что он "недостаточно предан делу консерваторов". Из-за этого он может не получить необходимого большинства, поскольку демократы в свою очередь скорее всего будут поддерживать нового лидера партии Хакима Джеффриса, говорится в материале.

Без спикера Палата представителей не может полностью сформироваться – назначить председателей своих комитетов, участвовать в судебных заседаниях и начать расследования в отношении администрации президента США Джо Байдена, которые, как ожидается, "станут ключевыми" в повестке дня республиканцев, отметило ABC News.