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Завершение выборов в США: в Джорджии победил представитель демократов, они получают большинство в Сенате

Ворнок получил 50,6% голосов избирателей
Ворнок получил 50,6% голосов избирателей
Фото: ЕРА

В американском штате Джорджия второй тур выборов в Конгресс закончился победой представителя демократов, это позволит партии по-прежнему контролировать верхнюю палату парламента. Об этом 7 декабря сообщает CBS News.

Представитель демократов Рафаэль Ворнок получил 50,6% голосов избирателей, а его соперник от республиканцев Гершел Уокер – 49,4%.

В итоге сторонники Демократической партии США взяли 51 из 100 мест в Сенате. В то же время Республиканская партия получила большинство в Палате представителей, ранее CNN сообщал, что они преодолели порог в 218 голосов из 435.

"После сложной кампании для меня честь произнести самые сильные слова, которые когда-либо имели вес в демократии: люди высказались", – цитирует AP выступление Ворнока после оглашения результатов второго тура. 

В первом туре он также победил конкурента, набрав 37 тыс. голосов, но не смог набрать больше 50% , чтоб избежать второго тура.

Контекст:

8 ноября в США прошли выборы в Конгресс, состоящий из двух палат – Палаты представителей и Сената. Американские граждане выбирали всю Палату представителей, а также 34 из 100 сенаторов. До этого обе палаты Конгресса контролировала с небольшим перевесом в голосах Демократическая партия США. 

Первое заседание нового состава Конгресса состоится 3 января 2023 года.

Президент США Джо Байден заявил 9 ноября, что надеется на сохранение двухпартийной поддержки Украины в войне против РФ после выборов в Конгресс. Президент Украины Владимир Зеленский 10 ноября в интервью CNN также сказал, что рассчитывает на продолжение помощи со стороны обеих партий.

Теги: США, Конгресс США, Сенат США, Республиканская партия, выборы в США, Демократическая партия
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