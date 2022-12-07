Завершение выборов в США: в Джорджии победил представитель демократов, они получают большинство в Сенате

Представитель демократов Рафаэль Ворнок получил 50,6% голосов избирателей, а его соперник от республиканцев Гершел Уокер – 49,4%.

В итоге сторонники Демократической партии США взяли 51 из 100 мест в Сенате. В то же время Республиканская партия получила большинство в Палате представителей, ранее CNN сообщал, что они преодолели порог в 218 голосов из 435.

"После сложной кампании для меня честь произнести самые сильные слова, которые когда-либо имели вес в демократии: люди высказались", – цитирует AP выступление Ворнока после оглашения результатов второго тура.

В первом туре он также победил конкурента, набрав 37 тыс. голосов, но не смог набрать больше 50% , чтоб избежать второго тура.