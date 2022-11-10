Зеленский: Нам бы очень хотелось, чтобы двухпартийная поддержка США сохранилась и после выборов в Конгресс

Украинцы очень бы хотели, чтобы поддержка США – особенно ее объем – осталась прежней, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом глава государства сказал в интервью CNN, опубликованном 10 ноября.

Зеленский отметил, что украинцы "очень бы хотели, чтобы поддержка – особенно объем поддержки – осталась прежней".

Президент в ходе интервью также прокомментировал недавние "смешанные сообщения" представителей Республиканской партии об угрозах сократить помощь Украине, если политсила получит контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах в Конгресс США.

Зеленский заявил, что надеется на то, что двухпартийная поддержка США Украины в ее войне против России продолжится и после выборов, независимо от их результата.

Президент поблагодарил США за двухпартийную поддержку и подчеркнул, что очень важно сохранить ее уровень, так как она "посылает очень важный и мощный сигнал".

7 ноября спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться и в дальнейшем

8 ноября в США прошли выборы в Конгресс, состоящий из двух палат – Палаты представителей и Сената. Американские граждане выбирали всю Палату представителей, а также 34 из 100 сенаторов, губернаторов штатов и большого числа госслужащих на уровне местных общин. До этого обе палаты Конгресса контролировала с небольшим перевесом в голосах Демократическая партия США.

Согласно инфографике CNN, Республиканская партия лидирует в борьбе за количество мест в Палате представителей Конгресса США, ее представители получают в нижней палате парламента 209 мест, Демократической партии – 191.

В борьбе за места в Сенате США голоса пока распределяются почти поровну: 48 мест – у демократов, 49 – у республиканцев.

Президент США Джо Байден заявил 9 ноября, что надеется на сохранение двухпартийной поддержки Украины в войне против РФ после выборов в Конгресс США.