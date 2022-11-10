Зеленский: Нам бы очень хотелось, чтобы двухпартийная поддержка США сохранилась и после выборов в Конгресс

Об этом глава государства сказал в интервью CNN, опубликованном 10 ноября.
Зеленский отметил, что украинцы "очень бы хотели, чтобы поддержка – особенно объем поддержки – осталась прежней".
Президент в ходе интервью также прокомментировал недавние "смешанные сообщения" представителей Республиканской партии об угрозах сократить помощь Украине, если политсила получит контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах в Конгресс США.
Зеленский заявил, что надеется на то, что двухпартийная поддержка США Украины в ее войне против России продолжится и после выборов, независимо от их результата.
Президент поблагодарил США за двухпартийную поддержку и подчеркнул, что очень важно сохранить ее уровень, так как она "посылает очень важный и мощный сигнал".
7 ноября спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться и в дальнейшем
8 ноября в США прошли выборы в Конгресс, состоящий из двух палат – Палаты представителей и Сената. Американские граждане выбирали всю Палату представителей, а также 34 из 100 сенаторов, губернаторов штатов и большого числа госслужащих на уровне местных общин. До этого обе палаты Конгресса контролировала с небольшим перевесом в голосах Демократическая партия США.
Согласно инфографике CNN, Республиканская партия лидирует в борьбе за количество мест в Палате представителей Конгресса США, ее представители получают в нижней палате парламента 209 мест, Демократической партии – 191.
В борьбе за места в Сенате США голоса пока распределяются почти поровну: 48 мест – у демократов, 49 – у республиканцев.
Президент США Джо Байден заявил 9 ноября, что надеется на сохранение двухпартийной поддержки Украины в войне против РФ после выборов в Конгресс США.
3 ноября в Украину приезжали американский сенатор-республиканец Роб Портман и демократ Крис Кунс. Они заверили Украину в двухпартийной поддержке США.
О продолжении поддержки Украины в дальнейшем 4 ноября во время визита в Украину заявлял советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отмечал, что результаты выборов не повлияют на помощь Украине.
Лидер республиканцев в Конгрессе США Кевин Маккарти заявил 26 октября, что они не будут отказываться от помощи Украине, но усилят надзор "за любыми федеральными средствами".
В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что двухпартийная поддержка Украины со стороны США останется и после промежуточных выборов 8 ноября. По его мнению, США "прямо" заинтересованы в усилении обороноспособности Украины.