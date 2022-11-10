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Зеленский: Нам бы очень хотелось, чтобы двухпартийная поддержка США сохранилась и после выборов в Конгресс

Украинцы очень бы хотели, чтобы поддержка США особенно ее объем осталась прежней, отметил Зеленский
Украинцы очень бы хотели, чтобы поддержка США – особенно ее объем – осталась прежней, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам за предоставленную Украине военную помощь на миллиарды долларов.

Об этом глава государства сказал в интервью CNN, опубликованном 10 ноября.

Зеленский отметил, что украинцы "очень бы хотели, чтобы поддержка – особенно объем поддержки – осталась прежней".

Президент в ходе интервью также прокомментировал недавние "смешанные сообщения" представителей Республиканской партии об угрозах сократить помощь Украине, если политсила получит контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах в Конгресс США.

Зеленский заявил, что надеется на то, что двухпартийная поддержка США Украины в ее войне против России продолжится и после выборов, независимо от их результата.

Президент поблагодарил США за двухпартийную поддержку и подчеркнул, что очень важно сохранить ее уровень, так как она "посылает очень важный и мощный сигнал".

7 ноября спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться и в дальнейшем

8 ноября в США прошли выборы в Конгресс, состоящий из двух палат – Палаты представителей и Сената. Американские граждане выбирали всю Палату представителей, а также 34 из 100 сенаторов, губернаторов штатов и большого числа госслужащих на уровне местных общин. До этого обе палаты Конгресса контролировала с небольшим перевесом в голосах Демократическая партия США.

Согласно инфографике CNN, Республиканская партия лидирует в борьбе за количество мест в Палате представителей Конгресса США, ее представители получают в нижней палате парламента 209 мест, Демократической партии – 191.

В борьбе за места в Сенате США голоса пока распределяются почти поровну: 48 мест – у демократов, 49 – у республиканцев.

Президент США Джо Байден заявил 9 ноября, что надеется на сохранение двухпартийной поддержки Украины в войне против РФ после выборов в Конгресс США.

Контекст:

3 ноября в Украину приезжали американский сенатор-республиканец Роб Портман и демократ Крис Кунс. Они заверили Украину в двухпартийной поддержке США.

О продолжении поддержки Украины в дальнейшем 4 ноября во время визита в Украину заявлял советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отмечал, что результаты выборов не повлияют на помощь Украине.

Лидер республиканцев в Конгрессе США Кевин Маккарти заявил 26 октября, что они не будут отказываться от помощи Украине, но усилят надзор "за любыми федеральными средствами". 

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что двухпартийная поддержка Украины со стороны США останется и после промежуточных выборов 8 ноября. По его мнению, США "прямо" заинтересованы в усилении обороноспособности Украины.

Теги: США, Украина, выборы, Конгресс США, военная помощь, угрозы, Владимир Зеленский, Республиканская партия, украинцы, война России против Украины, президент, интервью
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