Зеленский поблагодарил Конгресс США за предоставление $45 млрд помощи Украине и двухпартийную поддержку

Об этом глава государства написал в Twitter 23 декабря.
"Благодарен американскому Конгрессу, [спикеру Палаты представителей] Нэнси Пелоси, [лидеру республиканского меньшинства в Палате представителей] Кевину Маккарти, [конгрессменам и сенаторам] Митчу Макконнеллу, Чаку Шумеру, Патрику Лихи, Розе Делауро за предоставление дополнительных $45 млрд помощи Украине и непоколебимую двухпартийную поддержку США в борьбе за свободу. Чрезвычайно важно, что американский народ вместе с украинцами в этой борьбе", – написал Зеленский.
Вдячний * Конгресу, @SpeakerPelosi, @GOPLeader, @LeaderMcConnell, @SenSchumer, @SenatorLeahy, @rosadelauro за надання додаткових * 45 млрд допомоги * та непохитну двопартійну підтримку * в боротьбі за свободу. Надзвичайно важливо, що * народ разом з українцями в цій боротьбі.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2022
23 декабря Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект о госрасходах в размере $1,7 трлн на 2023 финансовый год, который включает выделение $45 млрд на поддержку Украины и союзников США по НАТО.
Накануне, 22 декабря, законопроект принял Сенат США.
Теперь документ будет передан для подписания президенту Джо Байдену.
Глава Белого дома анонсировал принятие этого закона 21 декабря, во время визита Зеленского в Вашингтон. Он говорил, что "ждет возможности подписать" его.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
С начала работы администрации Байдена в 2021 году США выделили на помощь в области безопасности Украине более $21,9 млрд, в том числе $21,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщали в Пентагоне 21 декабря.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.
В декабре на рассмотрение Конгресса был внесен законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.