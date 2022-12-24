Зеленский поблагодарил Конгресс США за предоставление $45 млрд помощи Украине и двухпартийную поддержку

Байден анонсировал принятие закона о госрасходах 21 декабря, во время визита Зеленского (на фото) в Вашингтон Фото: EPA

Об этом глава государства написал в Twitter 23 декабря.

"Благодарен американскому Конгрессу, [спикеру Палаты представителей] Нэнси Пелоси, [лидеру республиканского меньшинства в Палате представителей] Кевину Маккарти, [конгрессменам и сенаторам] Митчу Макконнеллу, Чаку Шумеру, Патрику Лихи, Розе Делауро за предоставление дополнительных $45 млрд помощи Украине и непоколебимую двухпартийную поддержку США в борьбе за свободу. Чрезвычайно важно, что американский народ вместе с украинцами в этой борьбе", – написал Зеленский.

Вдячний * Конгресу, @SpeakerPelosi, @GOPLeader, @LeaderMcConnell, @SenSchumer, @SenatorLeahy, @rosadelauro за надання додаткових * 45 млрд допомоги * та непохитну двопартійну підтримку * в боротьбі за свободу. Надзвичайно важливо, що * народ разом з українцями в цій боротьбі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2022

23 декабря Палата представителей американского Конгресса одобрила законопроект о госрасходах в размере $1,7 трлн на 2023 финансовый год, который включает выделение $45 млрд на поддержку Украины и союзников США по НАТО.

Накануне, 22 декабря, законопроект принял Сенат США.

Теперь документ будет передан для подписания президенту Джо Байдену.

Глава Белого дома анонсировал принятие этого закона 21 декабря, во время визита Зеленского в Вашингтон. Он говорил, что "ждет возможности подписать" его.