В Конгрессе утвердили выделение $45 млрд помощи для Украины и союзников США по НАТО

Об этом сообщил CNN.
Документ о бюджете приняли большинством голосов (225 – "за", 201 – "против").
Накануне, 22 декабря, законопроект принял Сенат США.
Теперь документ будет передан для подписания президенту Джо Байдену.
Во время голосования спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отметила, что этот законопроект содержит мощную помощь Украине, ее цитирует украинская служба "Голоса Америки".
"Бюджет среди прочего поддержит чрезвычайных героев в Украине, воюющих на передовой битве за демократию… В этом законодательном акте мы с гордостью оказываем им еще один значительный пакет безопасности, экономической и гуманитарной помощи, – сказала Пелоси. – Как несколько дней назад сказал президент Украины [Владимир Зеленский]: дело не в благотворительности, а в национальной безопасности. Речь идет о совместной работе".
Байден анонсировал принятие этого закона 21 декабря, во время визита Зеленского в Вашингтон. Он говорил, что "ждет возможности подписать" его.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
С начала работы администрации Байдена в 2021 году США выделили на помощь в области безопасности Украине более $21,9 млрд, в том числе $21,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщали в Пентагоне 21 декабря.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.
В декабре на рассмотрение Конгресса был внесен Законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.