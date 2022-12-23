В Конгрессе утвердили выделение $45 млрд помощи для Украины и союзников США по НАТО

После Сената законопроект о госрасходах в $1,7 трлн на 2023 финансовый год одобрила Палата представителей Когресса США Фото: depositphotos.com

Об этом сообщил CNN.

Документ о бюджете приняли большинством голосов (225 – "за", 201 – "против").

Накануне, 22 декабря, законопроект принял Сенат США.

Теперь документ будет передан для подписания президенту Джо Байдену.

Во время голосования спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси отметила, что этот законопроект содержит мощную помощь Украине, ее цитирует украинская служба "Голоса Америки".

"Бюджет среди прочего поддержит чрезвычайных героев в Украине, воюющих на передовой битве за демократию… В этом законодательном акте мы с гордостью оказываем им еще один значительный пакет безопасности, экономической и гуманитарной помощи, – сказала Пелоси. – Как несколько дней назад сказал президент Украины [Владимир Зеленский]: дело не в благотворительности, а в национальной безопасности. Речь идет о совместной работе".

Байден анонсировал принятие этого закона 21 декабря, во время визита Зеленского в Вашингтон. Он говорил, что "ждет возможности подписать" его.