США передадут Украине БМП M2 Bradley, Германия – БМП Marder и батарею ЗРК Patriot – итоги разговора Байдена с Шольцем

Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Отмечается, что политики обменялись мнениями о продолжающейся агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины.
Байден и Шольц выразили "общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо".
"С этой целью США намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия намерена предоставить Украине боевые машины пехоты Marder. Обе страны планируют обучить украинские силы работе с соответствующими системами", – говорится в сообщении.
Президент США и канцлер Германии также обсудили продолжающиеся атаки России ракетами и беспилотниками по критически важной инфраструктуре Украины.
"Байден и… Шольц подтвердили свое намерение и в дальнейшем поддерживать неотложные запросы Украины по средствам ПВО. В конце декабря США объявили о безвозмездной передаче Украине батареи ЗРК Patriot. Германия присоединится к США в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot", – сказано в сообщении.
После решения США передать Украине ЗРК Patriot Германия решила пересмотреть свой отказ от поставок Киеву этих систем ПВО, заявляли в МИД ФРГ 22 декабря 2022 года.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 декабря 2022 года говорил, что ожидает от Германии лидерства в вопросе поставок танков и систем Patriot. 7 декабря он добавил, что при каждом контакте с США украинская сторона поднимает вопрос предоставления танков Abrams и систем Patriot и "разговор непростой, но двигается".
США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря.
4 января 2023 года Кулеба заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot будут развернуты в Украине в кратчайшие сроки.
О том, что Украина в ближайшее время ждет поставок американских БМП Bradley, говорил начальник украинской разведки Кирилл Буданов в интервью ABC News, опубликованном 4 января. "Это значительно повысит боеспособность наших подразделений", – отметил он.
Комментируя решении Франции передать Украине колесные танки, Зеленский заявил 4 января, что это "дает четкий сигнал всем нашим партнерам" – "нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца".