США передадут Украине БМП M2 Bradley, Германия – БМП Marder и батарею ЗРК Patriot – итоги разговора Байдена с Шольцем

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что политики обменялись мнениями о продолжающейся агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины.

Байден и Шольц выразили "общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо".

"С этой целью США намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия намерена предоставить Украине боевые машины пехоты Marder. Обе страны планируют обучить украинские силы работе с соответствующими системами", – говорится в сообщении.

Президент США и канцлер Германии также обсудили продолжающиеся атаки России ракетами и беспилотниками по критически важной инфраструктуре Украины.

"Байден и… Шольц подтвердили свое намерение и в дальнейшем поддерживать неотложные запросы Украины по средствам ПВО. В конце декабря США объявили о безвозмездной передаче Украине батареи ЗРК Patriot. Германия присоединится к США в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot", – сказано в сообщении.

После решения США передать Украине ЗРК Patriot Германия решила пересмотреть свой отказ от поставок Киеву этих систем ПВО, заявляли в МИД ФРГ 22 декабря 2022 года.