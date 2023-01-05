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США передадут Украине БМП M2 Bradley, Германия – БМП Marder и батарею ЗРК Patriot – итоги разговора Байдена с Шольцем

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Байден провел разговор с Шольцем 5 января
Байден провел разговор с Шольцем 5 января
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 5 января провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Отмечается, что политики обменялись мнениями о продолжающейся агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины.

Байден и Шольц выразили "общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо".

"С этой целью США намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия намерена предоставить Украине боевые машины пехоты Marder. Обе страны планируют обучить украинские силы работе с соответствующими системами", – говорится в сообщении.

Президент США и канцлер Германии также обсудили продолжающиеся атаки России ракетами и беспилотниками по критически важной инфраструктуре Украины.

"Байден и… Шольц подтвердили свое намерение и в дальнейшем поддерживать неотложные запросы Украины по средствам ПВО. В конце декабря США объявили о безвозмездной передаче Украине батареи ЗРК Patriot. Германия присоединится к США в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot", – сказано в сообщении.

После решения США передать Украине ЗРК Patriot Германия решила пересмотреть свой отказ от поставок Киеву этих систем ПВО, заявляли в МИД ФРГ 22 декабря 2022 года.

Контекст:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 декабря 2022 года говорил, что ожидает от Германии лидерства в вопросе поставок танков и систем Patriot. 7 декабря он добавил, что при каждом контакте с США украинская сторона поднимает вопрос предоставления танков Abrams и систем Patriot и "разговор непростой, но двигается".

США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря. 

4 января 2023 года Кулеба заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot будут развернуты в Украине в кратчайшие сроки.

О том, что Украина в ближайшее время ждет поставок американских БМП Bradley, говорил начальник украинской разведки Кирилл Буданов в интервью ABC News, опубликованном 4 января. "Это значительно повысит боеспособность наших подразделений", – отметил он.

Комментируя решении Франции передать Украине колесные танки, Зеленский заявил 4 января, что это "дает четкий сигнал всем нашим партнерам" – "нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца".

Теги: США, Германия, Украина, Джо Байден, танки, ФРГ, агрессия, ПВО, военная помощь, беспилотники, война России против Украины, БМП, ракеты, президент, инфраструктура, ЗРК Patriot, Олаф Шольц, канцлер
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