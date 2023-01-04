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Байден подтвердил, что Белый дом обсуждает поставку БМП М2 Bradley для ВСУ. Ранее об этом говорил Буданов

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Буданов говорил, что Украина ждет поставок американских Bradley
Буданов говорил, что Украина ждет поставок американских Bradley
Фото: wikipedia.org

Президент Джо Байден подтвердил, что в США обсуждают поставки американских боевых машин пехоты М2 Bradley для ВСУ. Об этом сообщила журналистка Bloomberg из пула Белого дома Дженнифер Джейкобс.

По словам Джейкобс, журналисты спросили у Байдена во время его визита в Кентукки, готовятся ли боевые машины Bradley для Украины. Тот коротко ответил: "Да".

О том, что Украина в ближайшее время ждет поставок американских Bradley, говорил и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC News.

"Мы их ждем. Очень ждем. Это значительно повысит боеспособность наших подразделений", – сказал он.

На возможную поставку БМП М2 Bradley намекнул и глава Офиса президент Андрей Ермак. В своем Telegram он опубликовал ребус из эмодзи, в котором можно увидеть американский флаг, эмодзи ракеты и надпись М2.

Контекст:

M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

Вместе с тем, агентство отмечает, что пройдет несколько месяцев, прежде чем Украина сможет выставить БМП на вооружение, потому что экипажи и обслуживающий персонал необходимо будет обучить работе с машинами.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Украина, Джо Байден, война, вооружение, военная техника, военная помощь, Белый дом, ВСУ, война России против Украины, Андрей Ермак, Кирилл Буданов
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