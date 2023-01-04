Байден подтвердил, что Белый дом обсуждает поставку БМП М2 Bradley для ВСУ. Ранее об этом говорил Буданов

По словам Джейкобс, журналисты спросили у Байдена во время его визита в Кентукки, готовятся ли боевые машины Bradley для Украины. Тот коротко ответил: "Да".
"Yes,” Biden tells reporters on tarmac in Kentucky when asked if Bradley Fighting Vehicles are on the table for Ukraine. Confirms our scoop— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 4, 2023
О том, что Украина в ближайшее время ждет поставок американских Bradley, говорил и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC News.
"Мы их ждем. Очень ждем. Это значительно повысит боеспособность наших подразделений", – сказал он.
На возможную поставку БМП М2 Bradley намекнул и глава Офиса президент Андрей Ермак. В своем Telegram он опубликовал ребус из эмодзи, в котором можно увидеть американский флаг, эмодзи ракеты и надпись М2.
M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.
Вместе с тем, агентство отмечает, что пройдет несколько месяцев, прежде чем Украина сможет выставить БМП на вооружение, потому что экипажи и обслуживающий персонал необходимо будет обучить работе с машинами.