Байден подтвердил, что Белый дом обсуждает поставку БМП М2 Bradley для ВСУ. Ранее об этом говорил Буданов

По словам Джейкобс, журналисты спросили у Байдена во время его визита в Кентукки, готовятся ли боевые машины Bradley для Украины. Тот коротко ответил: "Да".

"Yes,” Biden tells reporters on tarmac in Kentucky when asked if Bradley Fighting Vehicles are on the table for Ukraine. Confirms our scoop — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 4, 2023

О том, что Украина в ближайшее время ждет поставок американских Bradley, говорил и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ABC News.

"Мы их ждем. Очень ждем. Это значительно повысит боеспособность наших подразделений", – сказал он.

На возможную поставку БМП М2 Bradley намекнул и глава Офиса президент Андрей Ермак. В своем Telegram он опубликовал ребус из эмодзи, в котором можно увидеть американский флаг, эмодзи ракеты и надпись М2.