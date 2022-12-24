Германия уже изменила позицию с фактического нейтралитета на помощь Украине оружием. Теперь надо еще раз изменить нарратив – посол Макеев

Макеев отметил, что в 2022 году Германия изменила позицию от "фактически нейтралитета" до поставок оружия Украине. Но этого недостаточно, подчеркивает посол: надо, чтобы точка зрения Берлина эволюционировала до стремления к победе Украины.
"Моя сейчас главная задача – чтобы нарратив, изменившийся за последний год с фактически нейтралитета Германии, с отказа от поставок оружия на массированные поставки, как говорили в немецком политикуме еще летом, "для того, чтобы Украина не проиграла", – чтобы теперь этот нарратив превратился в стабильный нарратив "мы помогаем Украине столько, сколько потребуется для того, чтобы Украина победила", – сказал Макеев.
Он уверен, что есть постоянный прогресс в отношении немецкого общества и политикума к Украине.
Причину изменения риторики посол видит в том, что во всем мире наступает отрезвление после слепой веры России и путинскому режиму.
"Нападение, полномасштабная агрессия на Украину открыли глаза многим обществам, многим политикам. И ничего больше не остается, как чувствовать пульс общества. В немецком обществе более 70% поддерживают не просто помощь Украине, а поддерживают помощь оружием", – пояснил посол.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
Германия поставляет Украине гаубицы Panzerhaubitze 2000, системы ПВО IRIS-T бронетранспортеры, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня Mars II, самоходные зенитные установки Gepard, мостоукладочные машины Biber, боеприпасы, запчасти для вертолетов и другое вооружение.
11 октября министр обороны Украины Алексей Резников объявил о доставке первой немецкой системы ПВО IRIS-T в Украину. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 24 октября, что Германия предоставит Украине еще три системы IRIS-T.
При этом Шольц отказался предоставлять Украине танки Leopard, которые просит Украина.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения.