Германия уже изменила позицию с фактического нейтралитета на помощь Украине оружием. Теперь надо еще раз изменить нарратив – посол Макеев

Макеев: Моя сейчас главная задача – чтобы в Германии был стабильный нарратив: "Мы помогаем Украине столько, сколько потребуется для того, чтобы Украина победила" Фото: Oleksii Makeiev / Facebook

Макеев отметил, что в 2022 году Германия изменила позицию от "фактически нейтралитета" до поставок оружия Украине. Но этого недостаточно, подчеркивает посол: надо, чтобы точка зрения Берлина эволюционировала до стремления к победе Украины.

"Моя сейчас главная задача – чтобы нарратив, изменившийся за последний год с фактически нейтралитета Германии, с отказа от поставок оружия на массированные поставки, как говорили в немецком политикуме еще летом, "для того, чтобы Украина не проиграла", – чтобы теперь этот нарратив превратился в стабильный нарратив "мы помогаем Украине столько, сколько потребуется для того, чтобы Украина победила", – сказал Макеев.

Он уверен, что есть постоянный прогресс в отношении немецкого общества и политикума к Украине.

Причину изменения риторики посол видит в том, что во всем мире наступает отрезвление после слепой веры России и путинскому режиму.

"Нападение, полномасштабная агрессия на Украину открыли глаза многим обществам, многим политикам. И ничего больше не остается, как чувствовать пульс общества. В немецком обществе более 70% поддерживают не просто помощь Украине, а поддерживают помощь оружием", – пояснил посол.