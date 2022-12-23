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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бундестаге призывают решить вопрос с поставками Украине авиации и активировать систему дальнего обнаружения AWACS

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Доступ к разведданным, полученным с помощью системы AWACS, может помочь Украине, считает депутат Бундестага
Доступ к разведданным, полученным с помощью системы AWACS, может помочь Украине, считает депутат Бундестага
Фото: EPA

Вопрос поставок авиации Украине должен быть решен "за кулисами" с Соединенными Штатами Америки. Если США осуществят поставки,, Германия не сможет остаться в стороне. Об этом в комментарии информационному агентству Guildhall 23 декабря заявил депутат Бундестага от ХДС/ХСС, член комитета по иностранным отношениям Родерих Кизеветтер.

Он пояснил, что вопрос поставок авиации для ВСУ не обсуждается публично, так как правительство ФРГ опасается, что такой шаг может быть расценен как непосредственным участием в войне. Но "закулисное" решение вопроса, особенно если инициатива окажется у США, может изменить ситуацию..

По мнению политика,  для Украины также должна быть активирована система НАТО по дальнему радиолокационному обнаружению и контролю воздуха и морского пространства AWACS для противодействия ракетным ударам РФ. Он отметил, что подобная система есть в распоряжении ФРГ.

Кизеветтер говорит, что сейчас AWACS размещена на Западе Германии, очень близко к границе с Бельгией и Нидерландами. Если система будет активирована для Украины, самолеты – носители локаторов смогут работать вдоль границ Болгарии и Румынии.

"Они "видят" на 500 километров, тем самым они будут иметь возможность мониторить воздушное пространство Беларуси", – отметил он.

9 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16.

13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".

В Минобороны Украине в сентябре пояснили, почему Запад не дает Украине боевые самолеты.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.

7 декабря глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сообщила в Twitter, что США одобрили поставки немецких танков Leopard 2 Украине. По словам политика, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения,

Теги: США, Германия, Украина, НАТО, оружие, самолет, авиация, ФРГ, вооружение, военная техника, разведка, военная помощь, воздушное пространство, ХДС, Бундестаг, самолеты, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ХСС, российские оккупанты, бундесвер, F-16
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