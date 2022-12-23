В Бундестаге призывают решить вопрос с поставками Украине авиации и активировать систему дальнего обнаружения AWACS

Доступ к разведданным, полученным с помощью системы AWACS, может помочь Украине, считает депутат Бундестага Фото: EPA

Он пояснил, что вопрос поставок авиации для ВСУ не обсуждается публично, так как правительство ФРГ опасается, что такой шаг может быть расценен как непосредственным участием в войне. Но "закулисное" решение вопроса, особенно если инициатива окажется у США, может изменить ситуацию..

По мнению политика, для Украины также должна быть активирована система НАТО по дальнему радиолокационному обнаружению и контролю воздуха и морского пространства AWACS для противодействия ракетным ударам РФ. Он отметил, что подобная система есть в распоряжении ФРГ.

Кизеветтер говорит, что сейчас AWACS размещена на Западе Германии, очень близко к границе с Бельгией и Нидерландами. Если система будет активирована для Украины, самолеты – носители локаторов смогут работать вдоль границ Болгарии и Румынии.

"Они "видят" на 500 километров, тем самым они будут иметь возможность мониторить воздушное пространство Беларуси", – отметил он.

9 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16.

13 сентября Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона написала, что США и их союзники обсуждают вопрос о целесообразности предоставления Украине истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе".

В Минобороны Украине в сентябре пояснили, почему Запад не дает Украине боевые самолеты.