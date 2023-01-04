"Ждите новостей". Кулеба уверен, что в этом году Украина получит вооружение, поставки которого в 2022-м не были возможны

Кулеба: Я не сомневаюсь, что уже вскоре украинское войско будет иметь дополнительную броневую и огневую мощь Фото: ЕРА

"Сейчас президент Зеленский и вся его дипломатическая команда интенсивно работают над новыми решениями по поставкам новых типов западного оружия. Речь в первую очередь о поставках танков западного образца и другой бронетехники. Я не сомневаюсь, что уже вскоре украинское войско будет иметь дополнительную броневую и огневую мощь", – сказал Кулеба.

Министр выразил благодарность генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за призыв к странам Альянса максимально усилить практические взносы в укрепление обороны Украины.

Кулеба сказал, что есть несколько групп первоочередных потребностей украинских защитников.

"Первая группа потребностей касается всех без исключения средств противоракетной и противовоздушной обороны, в частности, и боеприпасов к ним. Украине нужно как можно больше высокотехнологичных систем ПВО, и поэтому мы ведем переговоры не только о новых батареях Patriot, но и поставках новых систем NASAMS, IRIS-T, Crotale. Мы благодарны США, Германии, Норвегии, Франции за уже принятые решения и работаем над ускорением подобных решений: либо новых от них, либо от других стран", – сообщил он.

Над получением этих видов вооружения работают МИД, Минобороны, президент, сказал Кулеба.

"Сегодня Украина заинтересована и в дополнительном получении зенитных установок типа Gepard и Vulcan, а также переносных ЗРК, таких как Stinger и других. Все эти средства необходимы, чтобы украинское небо как можно быстрее стало неприступной стеной для страны-террориста и мы могли защищать наши мирные города, критическую инфраструктуру и граждан. Другой чрезвычайно важной потребностью остаются артиллерийские снаряды всех калибров. Украинские артиллеристы не устают их эффективно использовать, поэтому мы обращаемся ко всем странам-партнерам [с призывом] максимально ускорить соответствующие дополнительные поставки", – добавил глава МИД.

Кроме того, по словам Кулебы, Украина ведет работу с партнерами "для выхода на новый уровень" в обеспечении ВСУ артиллерийскими системами и бронированной техникой всех типов.

"Сегодня, как мне передали, даже дети в Украине просят под елку принести им леопарда. Понимаем, что дети думают не только об игрушечных леопардах. Мы все не только над этим думаем, но и очень-очень много работаем, – подчеркнул министр. – Я говорил в прошлом году, что убежден в том, что в 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м. Я могу только подтвердить эти слова. Так и будет, но всему свое время. Ждите новостей".