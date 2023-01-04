"Ждите новостей". Кулеба уверен, что в этом году Украина получит вооружение, поставки которого в 2022-м не были возможны

"Сейчас президент Зеленский и вся его дипломатическая команда интенсивно работают над новыми решениями по поставкам новых типов западного оружия. Речь в первую очередь о поставках танков западного образца и другой бронетехники. Я не сомневаюсь, что уже вскоре украинское войско будет иметь дополнительную броневую и огневую мощь", – сказал Кулеба.
Министр выразил благодарность генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу за призыв к странам Альянса максимально усилить практические взносы в укрепление обороны Украины.
Кулеба сказал, что есть несколько групп первоочередных потребностей украинских защитников.
"Первая группа потребностей касается всех без исключения средств противоракетной и противовоздушной обороны, в частности, и боеприпасов к ним. Украине нужно как можно больше высокотехнологичных систем ПВО, и поэтому мы ведем переговоры не только о новых батареях Patriot, но и поставках новых систем NASAMS, IRIS-T, Crotale. Мы благодарны США, Германии, Норвегии, Франции за уже принятые решения и работаем над ускорением подобных решений: либо новых от них, либо от других стран", – сообщил он.
Над получением этих видов вооружения работают МИД, Минобороны, президент, сказал Кулеба.
"Сегодня Украина заинтересована и в дополнительном получении зенитных установок типа Gepard и Vulcan, а также переносных ЗРК, таких как Stinger и других. Все эти средства необходимы, чтобы украинское небо как можно быстрее стало неприступной стеной для страны-террориста и мы могли защищать наши мирные города, критическую инфраструктуру и граждан. Другой чрезвычайно важной потребностью остаются артиллерийские снаряды всех калибров. Украинские артиллеристы не устают их эффективно использовать, поэтому мы обращаемся ко всем странам-партнерам [с призывом] максимально ускорить соответствующие дополнительные поставки", – добавил глава МИД.
Кроме того, по словам Кулебы, Украина ведет работу с партнерами "для выхода на новый уровень" в обеспечении ВСУ артиллерийскими системами и бронированной техникой всех типов.
"Сегодня, как мне передали, даже дети в Украине просят под елку принести им леопарда. Понимаем, что дети думают не только об игрушечных леопардах. Мы все не только над этим думаем, но и очень-очень много работаем, – подчеркнул министр. – Я говорил в прошлом году, что убежден в том, что в 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м. Я могу только подтвердить эти слова. Так и будет, но всему свое время. Ждите новостей".
Украинские власти неоднократно призывали союзников передать Украине более современные системы ПВО, чтобы закрыть небо от российских ракет и дронов. В течение 2022 года Германия, США, Франция, Норвегия и Испания поставили Украине ракетные комплексы Hawk, IRIS-T, Crotale, NASAMS и Aspide, а США объявили о предоставлении Украине ЗРК Patriot.
Эффективность украинской ПВО достигла 80%, сообщал в декабре министр обороны Украины Алексей Резников. По словам президента Украины Владимира Зеленского, украинская ПВО стала сильнее, чем когда-либо, и в этом году станет еще сильнее. Он считает, что ПВО Украины может быть мощнейшей в Европе, "это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, но и для всего континента".
Обсуждение вопроса поставок Украине западных танков ведется месяцами, однако пока о решении предоставить их стране не сообщалось. Германия, которая поставляет Украине ряд другого вооружения, отказывается давать танки Leopard, но, как говорит посол Украины в Берлине Алексей Макеев, "надежда есть".
Также Киев поднимает вопрос о передаче США танков Abrams, но этот разговор "по ряду причин непростой", отмечал Кулеба в начале декабря.