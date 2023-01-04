Трюдо заверил Зеленского, что Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется

"Наша поддержка Украины и украинцев остается неизменной. Я четко сказал об этом президенту Зеленскому сегодня, когда мы говорили по телефону, и дал ему понять, что мы позаботимся о том, чтобы у них было все необходимое на зиму – и так долго, сколько будет нужно", – написал он.

Our support for Ukraine and Ukrainians remains steadfast. I made that clear to President @ZelenskyyUa today, when we spoke on the phone, and I let him know that we’ll make sure they have what they need for the winter – and for as long as it takes. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 3, 2023

В релизе, который пресс-служба Трюдо опубликовала по итогам беседы, сказано, что премьер Канады и президент Украины говорили о формуле мира, предложенной Киевом.

"Оба лидера также обсудили последние события на местах в Украине и осудили продолжающиеся атаки России. Премьер-министр подтвердил обязательство Канады оказывать гуманитарную, военную, финансовую и другую помощь правительству и народу Украины столько, сколько потребуется, чтобы гарантировать их свободное, демократическое и безопасное будущее", – говорится в сообщении.