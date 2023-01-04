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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Трюдо заверил Зеленского, что Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется

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Трюдо и Зеленский говорили по телефону вчера
Трюдо и Зеленский говорили по телефону вчера
Фото: president.gov.ua

Поддержка Украины со стороны Канады останется неизменной, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 декабря. Об этом Трюдо написал в Twitter.

"Наша поддержка Украины и украинцев остается неизменной. Я четко сказал об этом президенту Зеленскому сегодня, когда мы говорили по телефону, и дал ему понять, что мы позаботимся о том, чтобы у них было все необходимое на зиму – и так долго, сколько будет нужно", – написал он. 

В релизе, который пресс-служба Трюдо опубликовала по итогам беседы, сказано, что премьер Канады и президент Украины говорили о формуле мира, предложенной Киевом. 

"Оба лидера также обсудили последние события на местах в Украине и осудили продолжающиеся атаки России. Премьер-министр подтвердил обязательство Канады оказывать гуманитарную, военную, финансовую и другую помощь правительству и народу Украины столько, сколько потребуется, чтобы гарантировать их свободное, демократическое и безопасное будущее", – говорится в сообщении. 

Контекст:

Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля 2022 года ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.

В правительстве Канады сообщили 16 декабря, что сумма прямой финансовой помощи Украине в 2022 году составила 2,5 млрд канадских долларов. Отдельно Канада предоставила Украине военной, гуманитарной и другой помощи на сумму более 2,5 млрд канадских долларов. Таким образом, общая сумма помощи Украине превышает 5 млрд канадских долларов. 

В частности, Канада поставляет Украине бронетранспортеры, зимнюю форму для военных, артиллерийские боеприпасы, оборудование для наблюдения и связи, медицинские материалы, выделяет деньги для закупки генераторов.

Кроме Трюдо, Зеленский 3 января провел разговоры с премьерами Нидерландов, Великобритании, Норвегии – Марком РюттеРиши Сунаком и Йонасом Гар Стере.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, Канада, военная помощь, финансовая помощь, война России против Украины, Джастин Трюдо
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