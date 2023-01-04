Трюдо заверил Зеленского, что Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется

"Наша поддержка Украины и украинцев остается неизменной. Я четко сказал об этом президенту Зеленскому сегодня, когда мы говорили по телефону, и дал ему понять, что мы позаботимся о том, чтобы у них было все необходимое на зиму – и так долго, сколько будет нужно", – написал он.
Our support for Ukraine and Ukrainians remains steadfast. I made that clear to President @ZelenskyyUa today, when we spoke on the phone, and I let him know that we’ll make sure they have what they need for the winter – and for as long as it takes.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 3, 2023
В релизе, который пресс-служба Трюдо опубликовала по итогам беседы, сказано, что премьер Канады и президент Украины говорили о формуле мира, предложенной Киевом.
"Оба лидера также обсудили последние события на местах в Украине и осудили продолжающиеся атаки России. Премьер-министр подтвердил обязательство Канады оказывать гуманитарную, военную, финансовую и другую помощь правительству и народу Украины столько, сколько потребуется, чтобы гарантировать их свободное, демократическое и безопасное будущее", – говорится в сообщении.
Канада поддерживала Украину как до полномасштабного вторжения России, так и после. Правительство страны еще 23 февраля 2022 года ввело санкции против РФ из-за признания так называемых "ЛНР" и "ДНР", а 25-го – уже за полномасштабное вторжение. С тех пор Канада регулярно отправляет в Украину вооружение и вводит новые санкции против РФ и Беларуси.
В правительстве Канады сообщили 16 декабря, что сумма прямой финансовой помощи Украине в 2022 году составила 2,5 млрд канадских долларов. Отдельно Канада предоставила Украине военной, гуманитарной и другой помощи на сумму более 2,5 млрд канадских долларов. Таким образом, общая сумма помощи Украине превышает 5 млрд канадских долларов.
В частности, Канада поставляет Украине бронетранспортеры, зимнюю форму для военных, артиллерийские боеприпасы, оборудование для наблюдения и связи, медицинские материалы, выделяет деньги для закупки генераторов.
Кроме Трюдо, Зеленский 3 января провел разговоры с премьерами Нидерландов, Великобритании, Норвегии – Марком Рютте, Риши Сунаком и Йонасом Гар Стере.