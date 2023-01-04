ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подготовка к передаче американских систем Patriot Украине уже началась – Кулеба

Кулеба назвал революционным решение США передать Украине ЗРК Patriot
Кулеба назвал революционным решение США передать Украине ЗРК Patriot 
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что зенитно-ракетные комплексы Patriot будут развернуты в Украине в кратчайшие сроки.

Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга 4 января, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Прошедший год мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Мы очень ценим этот шаг США. Ожидаем развертывания Patriot в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась", – сказал Кулеба. 

Контекст:

США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года. 

В Пентагоне сообщали, что тренировки начнутся "очень скоро", обучение, по оценке оборонного ведомства США, займет несколько месяцев. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что украинские военные быстро освоят системы Patriot

По данным Кулебы, правительство США разработало программу для ЗРК, чтобы завершить обучение украинских военных быстрее, чем обычно, и "без какого-либо ущерба для качества использования этого оружия на поле боя".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, военная помощь, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, ЗРК Patriot
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа
Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа
"Посчитал, что граффити не принадлежит никому". Киевлянин, похитивший картину Бэнкси, рассказал, зачем срезал ее со стены дома в Гостомеле
"Посчитал, что граффити не принадлежит никому". Киевлянин, похитивший картину Бэнкси, рассказал, зачем срезал ее со стены дома в Гостомеле
Телеведущая Лебедь не удержалась и упала в чан с горячей водой. Видео
Телеведущая Лебедь не удержалась и упала в чан с горячей водой. Видео
Никитюк снялась в махровом халате и без макияжа
Никитюк снялась в махровом халате и без макияжа
"Фантастически красивая женщина". 52-летняя Шиффер надела платье с вырезом по центру груди
"Фантастически красивая женщина". 52-летняя Шиффер надела платье с вырезом по центру груди
"Я очень его люблю. Мы живем вместе. У него есть оружие". Могилевская рассказала о новом возлюбленном
"Я очень его люблю. Мы живем вместе. У него есть оружие". Могилевская рассказала о новом возлюбленном
Звезда Marvel Реннер обратился к поклонникам спустя несколько дней после госпитализации и показал, как выглядит после полученных травм
Звезда Marvel Реннер обратился к поклонникам спустя несколько дней после госпитализации и показал, как выглядит после полученных травм
"Горько молодым!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала кольцо на безымянном пальце
"Горько молодым!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова показала кольцо на безымянном пальце
Как приготовить глинтвейн. Рецепт от Ярославского
Как приготовить глинтвейн. Рецепт от Ярославского
"Кайф!", "Суперзая". Дорофеева снялась в белом корсете
"Кайф!", "Суперзая". Дорофеева снялась в белом корсете
"Растет цветочек". Опубликовано видео правнучки Богдана Ступки
"Растет цветочек". Опубликовано видео правнучки Богдана Ступки
"Какая красивая". После слухов о беременности Каменских снялась в просторном свитере
"Какая красивая". После слухов о беременности Каменских снялась в просторном свитере
Арестович о Залужном: Валера – как кит. Он сильный, как кит, добрый, как кит, и опасный, как кит. Он огромнейший. Я обниматься с ним люблю
Арестович о Залужном: Валера – как кит. Он сильный, как кит, добрый, как кит, и опасный, как кит. Он огромнейший. Я обниматься с ним люблю
  Пианист Хмара снял клип в Киевском метрополитене. Видео
  Пианист Хмара снял клип в Киевском метрополитене. Видео
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное начали ухаживать старые знакомые
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (267140)
2
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (252740)
3
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (75185)
4
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (74019)
5
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (73495)
6
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (65151)
7
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (64041)
8
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели (40349)
 
 
 
 