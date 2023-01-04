Подготовка к передаче американских систем Patriot Украине уже началась – Кулеба

Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга 4 января, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Прошедший год мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Мы очень ценим этот шаг США. Ожидаем развертывания Patriot в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась", – сказал Кулеба.

Контекст:

США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая батарею ЗРК Patriot, в день приезда Зеленского в Вашингтон 21 декабря 2022 года.

В Пентагоне сообщали, что тренировки начнутся "очень скоро", обучение, по оценке оборонного ведомства США, займет несколько месяцев. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что украинские военные быстро освоят системы Patriot.

По данным Кулебы, правительство США разработало программу для ЗРК, чтобы завершить обучение украинских военных быстрее, чем обычно, и "без какого-либо ущерба для качества использования этого оружия на поле боя".