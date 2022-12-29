ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак об оружии от США: Начинали с Javelin, а сегодня уже получаем Patriot

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ермак считает, что один Patriot от США это только начало
Ермак считает, что один Patriot от США – это только начало
Фото: EPA

США верят в победу Украины и будут и далее поставлять ей необходимое оружие. Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью телеведущей Наталье Мосейчук, опубликованном на ее YouTube-канале 29 декабря.

"То, что мы уже получили, является беспрецедентным. То, что мы еще получим после визита [президента Владимира Зеленского в США] в следующем году, можно сказать, что мы получим все для того, чтобы победить. И эта фраза звучала несколько раз во время разговоров в Белом доме и в Конгрессе", – сказал он.

По словам Ермака, Украина говорит о том, что поставленного оружия все еще недостаточно и Запад это слышит.

"Не все сразу происходит. Но давайте будем честными, мы начинали с Javelin, а сегодня уже получаем Patriot. Это уже процесс", – сказал он.

Ермак считает, что объявленная передача системы Patriot – это только начало.

"Сегодня есть 100% вера Америки в нашу победу. Это дорогого стоит", – отметил он.

Контекст:

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

С начала работы администрации Байдена в 2021 году США выделили на помощь в области безопасности Украине более $21,9 млрд, в том числе $21,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщали в Пентагоне 21 декабря.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

21 декабря в день визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского CIF официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена.

По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ней.

Теги: США, оружие, военная помощь, война России против Украины, ЗРК Patriot, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мир в Украине". Стивен Кинг озвучил самую большую мечту на 2023 год
"Мир в Украине". Стивен Кинг озвучил самую большую мечту на 2023 год
Дочь Ющенко показала сына, который учится в университете имени Шевченко
Дочь Ющенко показала сына, который учится в университете имени Шевченко
"Благодарю Вселенную, что живой". Melovin попал в ДТП. Фото
"Благодарю Вселенную, что живой". Melovin попал в ДТП. Фото
"Сказать, что ненавижу, – ничего не сказать". Бедняков сообщил, что оккупанты в Мариуполе снесли дом, в котором он вырос
"Сказать, что ненавижу, – ничего не сказать". Бедняков сообщил, что оккупанты в Мариуполе снесли дом, в котором он вырос
"Все потеряло всякий смысл". Каменских заявила о переоценке ценностей
"Все потеряло всякий смысл". Каменских заявила о переоценке ценностей
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках
"Не случайно", "Дорогая карма, если что – у нас большой список". В Москве сосулька упала генералу на голову. Видео
"Не случайно", "Дорогая карма, если что – у нас большой список". В Москве сосулька упала генералу на голову. Видео
Суханов будет вести новое шоу на канале "1+1"
Суханов будет вести новое шоу на канале "1+1"
"Возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда". Притула объявил о завершении карьеры телеведущего
"Возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда". Притула объявил о завершении карьеры телеведущего
Жадан награжден медалью за содействие ВСУ
Жадан награжден медалью за содействие ВСУ
Ясинский показал 19-летнюю дочь, которая прилетела из США в Украину и встретила свой день рождения в укрытии
Ясинский показал 19-летнюю дочь, которая прилетела из США в Украину и встретила свой день рождения в укрытии
Крупин исполнил гимн Украины на скрипке. Видео
Крупин исполнил гимн Украины на скрипке. Видео
Притула о брате, который участвовал в освобождении Ирпеня: Когда они вышли, это был человек с черным лицом. И не потому, что оно было грязным
Притула о брате, который участвовал в освобождении Ирпеня: Когда они вышли, это был человек с черным лицом. И не потому, что оно было грязным
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки
"Жизнь – это движение". 48-летняя экс-жена мэра Киева Кличко сделала селфи после пробежки
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье
"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года
"Скоро у вас не только кролик будет из навоза, а и телефоны, еда, машины". В РФ из навоза слепили скульптуру – символ 2023 года
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (116270)
2
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летняя Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет (109112)
3
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (104547)
4
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (48021)
5
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского" (43729)
6
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (38805)
7
"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди (35469)
8
Каменских и Потап после слухов о расставании вместе посетили рождественскую вечеринку (27687)
 
 
 
 