Ермак об оружии от США: Начинали с Javelin, а сегодня уже получаем Patriot

"То, что мы уже получили, является беспрецедентным. То, что мы еще получим после визита [президента Владимира Зеленского в США] в следующем году, можно сказать, что мы получим все для того, чтобы победить. И эта фраза звучала несколько раз во время разговоров в Белом доме и в Конгрессе", – сказал он.
По словам Ермака, Украина говорит о том, что поставленного оружия все еще недостаточно и Запад это слышит.
"Не все сразу происходит. Но давайте будем честными, мы начинали с Javelin, а сегодня уже получаем Patriot. Это уже процесс", – сказал он.
Ермак считает, что объявленная передача системы Patriot – это только начало.
"Сегодня есть 100% вера Америки в нашу победу. Это дорогого стоит", – отметил он.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
С начала работы администрации Байдена в 2021 году США выделили на помощь в области безопасности Украине более $21,9 млрд, в том числе $21,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения РФ, сообщали в Пентагоне 21 декабря.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.
21 декабря в день визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского CIF официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена.
По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ней.