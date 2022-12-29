Ермак об оружии от США: Начинали с Javelin, а сегодня уже получаем Patriot

Ермак считает, что один Patriot от США – это только начало Фото: EPA

"То, что мы уже получили, является беспрецедентным. То, что мы еще получим после визита [президента Владимира Зеленского в США] в следующем году, можно сказать, что мы получим все для того, чтобы победить. И эта фраза звучала несколько раз во время разговоров в Белом доме и в Конгрессе", – сказал он.

По словам Ермака, Украина говорит о том, что поставленного оружия все еще недостаточно и Запад это слышит.

"Не все сразу происходит. Но давайте будем честными, мы начинали с Javelin, а сегодня уже получаем Patriot. Это уже процесс", – сказал он.

Ермак считает, что объявленная передача системы Patriot – это только начало.

"Сегодня есть 100% вера Америки в нашу победу. Это дорогого стоит", – отметил он.