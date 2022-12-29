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Ермак о визите Зеленского в США: С американцами у нас стопроцентное совпадение

Ермак рассказал, как прошел визит Зеленского в Вашингтон
Ермак рассказал, как прошел визит Зеленского в Вашингтон
Фото: EPA

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США прошел очень успешно, считает глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом он рассказал в интервью телеведущей Наталье Мосейчук, опубликованном на ее YouTube-канале 29 декабря.

"Я говорил с Джейком Салливаном (советник президента США по национальной безопасности. – "ГОРДОН"), и мы составили план. Я рад тому, что они настроены не просто говорить, каким успешным был визит, но и начинать реализовывать. А для нас это и оружие, и поддержка, и реализация мирного плана Зеленского и многое другое", – сказал он.

Ермак подчеркнул, что для него был очень важен вопрос одинакового понимания того, что такое победа и что такое мир.

"С американцами у нас стопроцентное совпадение и понимание, что такое прекращение войны, какие цели, каких компромиссов не может быть и никаких компромиссов в этим президентом, с этой властью о независимости, территориальной целостности и суверенитете не будет. Не будет "Минска-2", не будет новых нормандских договоренностей и так далее", – сказал он.

Эта тематика проговаривалась и в Конгрессе и для его членов это тоже принципиальный вопрос, подчеркнул Ермак.

"Они четко сегодня с нами, и они считают, что наша победа — это будет и их победа. Это очень важно, и это главная победа на дипломатическом фронте", – заявил глава ОП.

"Это был очень успешный визит. Было очень приятно гордиться президентом Зеленским и Украиной, потому что, когда простые люди в США видели наш флаг на машинах, они останавливались, снимали на телефоны. Большой был ажиотаж. Думаю, сегодняшнее отношение к Украине историческое, и я очень рад этому", – добавил Ермак.

Контекст:

21 декабря Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме и выступил в Конгрессе США. 

Перед началом переговоров Байден заявил о поддержке Украины США и союзниками. Президент США заявил, что "ждет возможности подписать закон, который предусматривает помощь Украине на $45 млрд".

В день приезда президента Украины США объявили о выделении Украине $1,85 млрд дополнительной военной помощи, включая систему ПВО Patriot. По итогам встреч Зеленский сказал, что "есть и другие" договоренности, детали о которых пообещал рассказать позже.

Для Зеленского это были первая за время вторжения России в Украину зарубежная поездка и третий его визит в США в статусе президента Украины.

Теги: США, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, визит, Андрей Ермак
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