Ермак о визите Зеленского в США: С американцами у нас стопроцентное совпадение

"Я говорил с Джейком Салливаном (советник президента США по национальной безопасности. – "ГОРДОН"), и мы составили план. Я рад тому, что они настроены не просто говорить, каким успешным был визит, но и начинать реализовывать. А для нас это и оружие, и поддержка, и реализация мирного плана Зеленского и многое другое", – сказал он.

Ермак подчеркнул, что для него был очень важен вопрос одинакового понимания того, что такое победа и что такое мир.

"С американцами у нас стопроцентное совпадение и понимание, что такое прекращение войны, какие цели, каких компромиссов не может быть и никаких компромиссов в этим президентом, с этой властью о независимости, территориальной целостности и суверенитете не будет. Не будет "Минска-2", не будет новых нормандских договоренностей и так далее", – сказал он.

Эта тематика проговаривалась и в Конгрессе и для его членов это тоже принципиальный вопрос, подчеркнул Ермак.

"Они четко сегодня с нами, и они считают, что наша победа — это будет и их победа. Это очень важно, и это главная победа на дипломатическом фронте", – заявил глава ОП.

"Это был очень успешный визит. Было очень приятно гордиться президентом Зеленским и Украиной, потому что, когда простые люди в США видели наш флаг на машинах, они останавливались, снимали на телефоны. Большой был ажиотаж. Думаю, сегодняшнее отношение к Украине историческое, и я очень рад этому", – добавил Ермак.