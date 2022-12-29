Об обмене Медведчука договаривались на уровне разведок – Ермак

"Все переговоры, единственный канал общения сегодня – это на уровне разведки", – сказал он.
При этом разрешение на обмен давал президент Украины Владимир Зеленский, отметил Ермак.
"Все, что происходит с обменами – здесь центр разведки, Буданов, докладывает президенту. Я знаю, что происходит и так далее", – сказал он.
Ермак ответил на вопрос, не продешевила ли Украина с этим обменом.
"Если брать во внимание, что все начиналось с 50 человек, и это было под вопросом, а мы вернули 215 – я думаю, нет", – сказал он.
Ермак добавил, что после задержания Медведчука не общался с ним. Всеми вопросами занималась Служба безопасности Украины и в итоге он им сказал все, что должен был сказать, отметил глава ОП. Он отметил профессиональную работу СБУ.
Медведчук в Украине фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014–2015 годах.
Медведчук находился под домашним арестом, ему было запрещено покидать жилье в Киеве. 26 февраля 2022 года, через два дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, полицейские не застали политика дома, после чего его объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск.
12 апреля стало известно, что СБУ задержала Медведчука. Нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.
16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога. Меру пресечения ему несколько раз продлевали, последний раз – до 14 ноября. 2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 военнослужащих, защищавших Украину. России передали 55 российских военных и Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.