Об обмене Медведчука договаривались на уровне разведок – Ермак

"Все переговоры, единственный канал общения сегодня – это на уровне разведки", – сказал он.

При этом разрешение на обмен давал президент Украины Владимир Зеленский, отметил Ермак.

"Все, что происходит с обменами – здесь центр разведки, Буданов, докладывает президенту. Я знаю, что происходит и так далее", – сказал он.

Ермак ответил на вопрос, не продешевила ли Украина с этим обменом.

"Если брать во внимание, что все начиналось с 50 человек, и это было под вопросом, а мы вернули 215 – я думаю, нет", – сказал он.

Ермак добавил, что после задержания Медведчука не общался с ним. Всеми вопросами занималась Служба безопасности Украины и в итоге он им сказал все, что должен был сказать, отметил глава ОП. Он отметил профессиональную работу СБУ.