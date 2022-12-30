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Кулеба: Когда получим танки и ATACMS, все скажут, что это, конечно, хорошо, но что у нас с авианосцами и подводными лодками?

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Кулеба: Нам как мед, так и ложкой
Кулеба: Нам как мед, так и ложкой
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Украинскому обществу не стоит недооценивать факт передачи Украине американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом в опубликованном 30 декабря интервью "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нам как мед, так и ложкой. Мы больше года боролись за Patriot, получили их, и все такие: Patriot, конечно, хорошо, но что у нас там с танками и ATACMS? Когда получим танки и ATACMS, думаю, скажут, что это, конечно, хорошо, но что у нас с авианосцами и подводными атомными лодками, когда мы их получим? Давайте оставаться в рациональном поле и понимать, что предоставление Patriot – это не просто очередное решение, это психологический перелом. Потому что с первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали "нет". И то, что это произошло – это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена упала", – подчеркнул глава МИД,

Он считает, что в переговорах с партнерами не будет более сложных тем, чем предоставление Украине Patriot.

"Они не реализуются, возможно, все одновременно в один день, но это как в компьютерной игре, ты открываешь уровни один за другим… Из всех типов оружия Patriot – самый сложный. [Это] очень сложная и дорогостоящая технология, технология-символ. Я не говорю, что мы получим все оружие за неделю или за месяц, но я не ожидаю ничего сложнее истории с Patriot. Что бы ни говорили европейские союзники США по НАТО, они все равно ориентируются на решения США. Так было с артиллерией, когда американцы дали – они дали, так было с HIMARS. То же самое будем делать с Patriot, американцы дали – будем с другими говорить", – отметил Кулеба.

По его мнению, в следующем году Украина получит от партнеров ракеты ATACMS, танки и современные ударные дроны. При этом министр добавил, что все "будет зависеть и от ситуации на поле боя".

Контекст:

Соединенные Штаты 21 декабря в день визита в Вашингтон президента Владимира Зеленского официально объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на $1,85 млрд. Пакет включает $1 млрд финансирования, о выделении которого распорядился президент Джо Байден, а также $850 млн, которые предоставляет Пентагон в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Таким образом, общая военная помощь Украине от США составила $21,9 млрд с начала работы администрации Байдена.

По данным Пентагона, новый пакет включает одну батарею ЗРК Patriot и боеприпасы к ней.

Украинские военные быстро освоят системы ПВО Patriot, считает министр обороны Алексей Резников.

Президент РФ Владимир Путин заявил 22 декабря, что американская система ПВО – "достаточно старая", а российские военные "пощелкают и Patriot".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: США, НАТО, оружие, танки, переговоры, ПВО, помощь, Дмитрий Кулеба, ЗРК Patriot, HIMARS, ATACMS
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