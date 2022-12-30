Кулеба: Когда получим танки и ATACMS, все скажут, что это, конечно, хорошо, но что у нас с авианосцами и подводными лодками?

"Нам как мед, так и ложкой. Мы больше года боролись за Patriot, получили их, и все такие: Patriot, конечно, хорошо, но что у нас там с танками и ATACMS? Когда получим танки и ATACMS, думаю, скажут, что это, конечно, хорошо, но что у нас с авианосцами и подводными атомными лодками, когда мы их получим? Давайте оставаться в рациональном поле и понимать, что предоставление Patriot – это не просто очередное решение, это психологический перелом. Потому что с первых дней, когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали "нет". И то, что это произошло – это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена упала", – подчеркнул глава МИД,

Он считает, что в переговорах с партнерами не будет более сложных тем, чем предоставление Украине Patriot.

"Они не реализуются, возможно, все одновременно в один день, но это как в компьютерной игре, ты открываешь уровни один за другим… Из всех типов оружия Patriot – самый сложный. [Это] очень сложная и дорогостоящая технология, технология-символ. Я не говорю, что мы получим все оружие за неделю или за месяц, но я не ожидаю ничего сложнее истории с Patriot. Что бы ни говорили европейские союзники США по НАТО, они все равно ориентируются на решения США. Так было с артиллерией, когда американцы дали – они дали, так было с HIMARS. То же самое будем делать с Patriot, американцы дали – будем с другими говорить", – отметил Кулеба.

По его мнению, в следующем году Украина получит от партнеров ракеты ATACMS, танки и современные ударные дроны. При этом министр добавил, что все "будет зависеть и от ситуации на поле боя".