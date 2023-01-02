Посол Украины в Германии уверен, что Германия согласится дать танки Leopard

Германия пока не соглашается давать Украине Leopard, но посол уверен, что это изменится Фото: EPA

"Надежда есть, она подкрепляется работой. Мы знаем, как давно Украина поднимает вопрос о поставке тяжелой военной техники – практически с первого дня. Возможно, это неизвестно широкой общественности, но в конце марта я поехал во главе специальной делегации в Германию, чтобы встретиться со всеми министрами. И еще тогда президент дал задание привезти в Украину оружие", – рассказал он.

По его словам, тогда же шла речь и о танках Leopard.

"Уже скоро будет год, как вопрос Leopard поднимается украинской стороной. Это свидетельствует о той сумасшедшей заскорузлости и сложности для немецкой системы поменяться изнутри. И именно об этом немецкий канцлер сказал, говоря о "смене эпох". Я уверен, что Leopard будут. Лучше раньше, чем позже, но я в этом уверен", – сказал он.

Посол напомнил, что год назад Германия отвергала возможность поставок некоторых видов вооружений – гаубиц PzH 2000, систем залпового огня MARS II, систем противовоздушной обороны IRIS-T.

"Нам говорили: "Ни в коем случае, это атакующее оружие, мы будем давать только оборонительное. Что вы такое говорите? Сбить российскую ракету – это то же самое, что сбить российский самолет. Не будем поставлять", – рассказал Макеев.

По его словам, перемены уже происходят, и украинская сторона успешно переубеждает партнеров.