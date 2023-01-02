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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Украины в Германии уверен, что Германия согласится дать танки Leopard

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Германия пока не соглашается давать Украине Leopard, но посол уверен, что это изменится
Германия пока не соглашается давать Украине Leopard, но посол уверен, что это изменится
Фото: EPA

Посол Украины в Германии Алексей Макеев считает, что Германия в конце концов даст Украине танки, которые пока отказывается предоставлять. Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", опубликованном 2 января.

"Надежда есть, она подкрепляется работой. Мы знаем, как давно Украина поднимает вопрос о поставке тяжелой военной техники – практически с первого дня. Возможно, это неизвестно широкой общественности, но в конце марта я поехал во главе специальной делегации в Германию, чтобы встретиться со всеми министрами. И еще тогда президент дал задание привезти в Украину оружие", – рассказал он.

По его словам, тогда же шла речь и о танках Leopard.

"Уже скоро будет год, как вопрос Leopard поднимается украинской стороной. Это свидетельствует о той сумасшедшей заскорузлости и сложности для немецкой системы поменяться изнутри. И именно об этом немецкий канцлер сказал, говоря о "смене эпох". Я уверен, что Leopard будут. Лучше раньше, чем позже, но я в этом уверен", – сказал он.

Посол напомнил, что год назад Германия отвергала возможность поставок некоторых видов вооружений – гаубиц PzH 2000, систем залпового огня MARS II, систем противовоздушной обороны IRIS-T.

"Нам говорили: "Ни в коем случае, это атакующее оружие, мы будем давать только оборонительное. Что вы такое говорите? Сбить российскую ракету – это то же самое, что сбить российский самолет. Не будем поставлять", – рассказал Макеев.

По его словам, перемены уже происходят, и украинская сторона успешно переубеждает партнеров.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты. В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевых танков Leopard 2, о которых неоднократно просили в Киеве. Он отметил, что "такое решение еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает". При этом Украина "не понимает линии аргументации" ФРГ, добавил министр.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман 27 декабря заявила, что считает большой ошибкой отказ Шольца поставить Украине танки. "Судя по всему, российский нарратив работает и мешает кое-кому в канцелярии дать Украине столь необходимые ей танки. Любой, кто фантазирует о том, что будет пересечена "красная линия" России, рассказывает историю агрессора, а не жертвы", – подчеркнула она.

Теги: Германия, танки, вооружение, военная помощь, Алексей Макеев, война России против Украины, Leopard
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