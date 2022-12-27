Парламент Финляндии призвал правительство дать Украине танки Leopard 2

Депутаты отмечают, что быстрая победа Украины будет в интересах всей Европы. Поэтому необходимо продолжать материально-техническую помощь, говорится в обращении.

Поставка Финляндией Украине даже небольшой партии танков немецкого производства Leopard 2 положит начало дискурсу о необходимости поставки западных танков другими странами Европы, говорится в обращении парламента.

Депутаты отмечают, что танки Leopard 2 имеют превосходство над советскими типами вооружений, их есть большое число в различных странах Европы, а поставка таких танков будет иметь решающее значение для победы Украины в войне.

"Несмотря на решительную поддержку Украины, ряд вооружений все еще исключаются из списков помощи. Среди других позиций современные западные танки все еще не стали предметом поставок. Такие танки значительным образом усилили бы боевые возможности Украины на поле боя. Новые типы вооружений требуют подготовки, поэтому рационально и разумно предоставить Украине большое число танков одного типа, управлению которыми Вооруженные силы Украины смогут быть эффективно обучены", – заявили депутаты.

В заявлении говорится, что оборонные способности самой Финляндии не должны стать предметом компромисса, но успех Украины имеет ключевое значение для безопасности Финляндии.