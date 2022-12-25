Премьер Финляндии: Судьба украинцев особенно тяготит наши сердца. Никто никогда не пожелал бы такого Рождества

Марин: Россия использует поставки энергоносителей для оказания давления на Финляндию и Европу в попытке подорвать нашу общую поддержку Украины Фото: EPA

"В это Рождество наши мысли с Украиной. Многим украинцам придется провести это Рождество и зиму без электричества, воды и тепла, поскольку Россия продолжает бомбить города и инфраструктуру их страны. Сейчас, в канун Рождества, судьба украинцев особенно тяготит наши сердца. Никто никогда не пожелал бы такого Рождества. Многие из нас хотят помочь украинцам и показать свою поддержку во время праздников. Каждый из нас может внести свой вклад, пожертвовав свое время, сделав пожертвование благотворительной организации или любым другим способом", – заявила она.

Марин отметила, что в Финляндии тоже расплачиваются за жестокую агрессивную войну России.

"Подорожали энергия, тепло и еда. Особенно тяжело приходится людям с низким и средним доходом. Правительство предприняло усилия по смягчению чрезмерного влияния цен на энергоносители на финские домохозяйства. Ясно, что Россия использует поставки энергоносителей для оказания давления на Финляндию и Европу в попытке подорвать нашу общую поддержку Украины. Мы не прогибаемся под давлением и вымогательством", – подчеркнула премьер-министр.