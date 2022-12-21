Финляндия передаст Украине военную помощь почти на €29 млн

О содержании, способе и графике доставки помощи не сообщают из соображений безопасности.
"Битва за оборону Украины продолжается. Потребность в средствах защиты велика. Мы продолжим нашу поддержку", – заявил министр обороны Антти Кайкконен.
Кроме того, Нийнисте решил, что инструкторы вооруженных сил Финляндии продолжат участвовать в тренировках украинских военных в Великобритании до конца 2023 года.
Общая стоимость военной помощи, которую Финляндия отправила в Украину, сейчас составляет €189,2 млн, добавили в министерстве.
Финляндия является одной из стран, которая оказывает поддержку Украине.
13 сентября премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европу поддержать Украину и повысить энергетическую независимость Европы. По ее словам, Украина доказала свою храбрость и выносливость и должна выиграть войну.
Предыдущий (10-й) пакет помощи от Финляндии был одобрен 17 ноября.