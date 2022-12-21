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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Финляндия передаст Украине военную помощь почти на €29 млн

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Финляндия выделила Украине уже 11-й пакет военной помощи
Финляндия выделила Украине уже 11-й пакет военной помощи
Фото: depositphotos.com

Президент Финляндии Саули Нийнисте одобрил 11-й пакет военной помощи для Украины, его стоимость составляет €28,8 млн. Об этом сообщило 20 декабря министерство обороны Финляндии.

О содержании, способе и графике доставки помощи не сообщают из соображений безопасности.

"Битва за оборону Украины продолжается. Потребность в средствах защиты велика. Мы продолжим нашу поддержку",  заявил министр обороны Антти Кайкконен.

Кроме того, Нийнисте решил, что инструкторы вооруженных сил Финляндии продолжат участвовать в тренировках украинских военных в Великобритании до конца 2023 года.

Общая стоимость военной помощи, которую Финляндия отправила в Украину, сейчас составляет €189,2 млн, добавили в министерстве.

Контекст:

Финляндия является одной из стран, которая оказывает поддержку Украине. 

13 сентября премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала Европу поддержать Украину и повысить энергетическую независимость Европы. По ее словам, Украина доказала свою храбрость и выносливость и должна выиграть войну.

Предыдущий (10-й) пакет помощи от Финляндии был одобрен 17 ноября.

Теги: Финляндия, военная помощь, Саули Нийнисте, война России против Украины, Антти Кайкконен
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