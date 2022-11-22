Город в Финляндии собирает обогреватели и водяные насосы для своего побратима Харькова

По словам мэра города Турку Минны Арве, приниматься будут только обогреватели, водяные насосы и оборудование для общепита, поскольку именно в этих предметах в настоящее время существует наибольшая потребность.
"Это то оборудование, о котором просили власти Харькова", – сказала Арве.
Она отметила, что частные лица могут объединиться для приобретения нужного оборудования. Также можно оказывать помощь через благотворительные организации.
Сам город Турку приобретет технику на сумму в €30 тыс. через компанию, которая является официальным партнером города по закупкам.
Турку и Харьков стали городами-побратимами в августе.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.