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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Город в Финляндии собирает обогреватели и водяные насосы для своего побратима Харькова

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Харьков регулярно страдает от российских обстрелов
Харьков регулярно страдает от российских обстрелов
Фото: EPA

Власти финского города Турку организуют сбор электро- и отопительного оборудования для украинского города-побратима Харькова. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle 22 ноября.

По словам мэра города Турку Минны Арве, приниматься будут только обогреватели, водяные насосы и оборудование для общепита, поскольку именно в этих предметах в настоящее время существует наибольшая потребность.

"Это то оборудование, о котором просили власти Харькова", – сказала Арве.

Она отметила, что частные лица могут объединиться для приобретения нужного оборудования. Также можно оказывать помощь через благотворительные организации.

Сам город Турку приобретет технику на сумму в €30 тыс. через компанию, которая является официальным партнером города по закупкам.

Турку и Харьков стали городами-побратимами в августе.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области под контролем российских оккупационных войск по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории региона, отметили в ОВА. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьков, Финляндия, Харьковская область, гуманитарная помощь, российская агрессия, война России против Украины
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