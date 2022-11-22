Город в Финляндии собирает обогреватели и водяные насосы для своего побратима Харькова

По словам мэра города Турку Минны Арве, приниматься будут только обогреватели, водяные насосы и оборудование для общепита, поскольку именно в этих предметах в настоящее время существует наибольшая потребность.

"Это то оборудование, о котором просили власти Харькова", – сказала Арве.

Она отметила, что частные лица могут объединиться для приобретения нужного оборудования. Также можно оказывать помощь через благотворительные организации.

Сам город Турку приобретет технику на сумму в €30 тыс. через компанию, которая является официальным партнером города по закупкам.

Турку и Харьков стали городами-побратимами в августе.