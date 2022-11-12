Состояние детей, которые подорвались на кассетном боеприпасе в Харькове, среднее – Синегубов

Синегубов: В Чугуевском районе в результате обстрелов оккупантов была ранена 80-летняя женщина Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"В Салтовском районе Харькова на кассетном боеприпасе подорвались и получили ранения два парня 15 и 12 лет. Пострадавшие госпитализированы в больницу, им предоставляется вся возможная помощь, их состояние медики оценивают как среднее", – говорится в сообщении.

Синегубов сообщил, что 11 ноября российские войска обстреливали Купянский, Чугуевский и Харьковский районы.

В селе Волчанские Хутора Чугуевского района обстрелами повреждены объекты фермерских хозяйств, произошли пожары. Пострадавших нет.

Также в Чугуевском районе в результате обстрелов оккупантов была ранена 80-летняя женщина, ее госпитализировали.