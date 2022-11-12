Состояние детей, которые подорвались на кассетном боеприпасе в Харькове, среднее – Синегубов

"В Салтовском районе Харькова на кассетном боеприпасе подорвались и получили ранения два парня 15 и 12 лет. Пострадавшие госпитализированы в больницу, им предоставляется вся возможная помощь, их состояние медики оценивают как среднее", – говорится в сообщении.
Синегубов сообщил, что 11 ноября российские войска обстреливали Купянский, Чугуевский и Харьковский районы.
В селе Волчанские Хутора Чугуевского района обстрелами повреждены объекты фермерских хозяйств, произошли пожары. Пострадавших нет.
Также в Чугуевском районе в результате обстрелов оккупантов была ранена 80-летняя женщина, ее госпитализировали.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
По состоянию на 25 октября под контролем оккупантов находится 1,8% территории региона, сообщали в обладминистрации.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины на 7 ноября, с начала полномасштабного вторжения России пиротехники обследовали более 74 тыс. га территории, обезвредили более 271,4 тыс. взрывоопасных предметов и 2845 кг взрывчатых веществ.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.