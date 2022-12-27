"Российский нарратив работает". Глава оборонного комитета Бундестага считает большой ошибкой отказ Шольца поставлять Украине танки

"Отказ канцлера предоставить Украине танки для борьбы за выживание не только непонятен, но и тревожно недальновиден. Ситуация, особенно для мирного населения Украины, катастрофическая. Я постоянно извиняюсь за отговорки, почему мы не можем поставить танки. Особенно когда слышу, что поставка танков была бы "особой провокацией для России", – сказала глава комитета.
Она напомнила, что ФРГ успешно поставила Украине самоходные гаубицы, артиллерийские системы и зенитные комплексы, чтобы спасти тысячи жизней.
"Судя по всему, российский нарратив работает и мешает кое-кому в канцелярии дать Украине столь необходимые танки. Любой, кто фантазирует о том, что будет пересечена "красная линия" России, рассказывает историю агрессора, а не жертв", – подчеркнула Штрак-Циммерман.
На уточнение, имеет ли она в виду Шольца, она предположила, что заблокировать поставки боевых танков и бронетранспортеров Украине рекомендуют Шольцу его советники. Однако, напомнила она, в конечном счете ответственность несет канцлер ФРГ.
"Я считаю этот отказ очень большой ошибкой. Меня злит, когда я оглядываюсь на последние несколько месяцев и вижу, какие абсурдные дискуссии у нас были. Сколько времени прошло, за которое мы могли бы помочь. Эти консультанты всегда позади волны, совершенно не мыслят стратегически... У нас нет стратегии. Это проблема. Откликаться на украинские призывы о помощи – это не долгосрочная стратегия", – сказала политик.
По ее словам, она все еще надеется, что в следующем году Германия поставит Украине основные боевые танки и БТР. Штрак-Циммерман пообещала, что она с коллегами "не перестанет давить", пока это не будет реализовано.
"Европейские партнеры очень хотят внести свой вклад, пока Германия дает зеленый свет... США также согласны на поставку немецких танков в Украину. Никто из тех, с кем я разговаривала в Вашингтоне, не сказал обратного. Так что все нити сходятся к канцлеру. Свободный западный мир с нетерпением ждет действий Германии", – подытожила глава парламентского комитета.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.
В то же время Шольц отказался давать Украине танки Leopard.
В сентябре глава минобороны Германии Кристине Ламбрехт заявляла, что бундесвер был "урезан" в прошлые годы и из-за этого запасы армии ФРГ истощены. По словам чиновницы, она хотела бы предоставить Украине больше оборонной помощи, но это невозможно.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевых танков Leopard 2, о которых неоднократно просили в Киеве. Он отметил, что "такое решение еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает". При этом Украина "не понимает линии аргументации" ФРГ, добавил министр.