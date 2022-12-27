"Российский нарратив работает". Глава оборонного комитета Бундестага считает большой ошибкой отказ Шольца поставлять Украине танки

Штрак-Циммерман: У нас нет стратегии. Это проблема. Откликаться на украинские призывы о помощи – это не долгосрочная стратегия Фото: EPA

"Отказ канцлера предоставить Украине танки для борьбы за выживание не только непонятен, но и тревожно недальновиден. Ситуация, особенно для мирного населения Украины, катастрофическая. Я постоянно извиняюсь за отговорки, почему мы не можем поставить танки. Особенно когда слышу, что поставка танков была бы "особой провокацией для России", – сказала глава комитета.

Она напомнила, что ФРГ успешно поставила Украине самоходные гаубицы, артиллерийские системы и зенитные комплексы, чтобы спасти тысячи жизней.

"Судя по всему, российский нарратив работает и мешает кое-кому в канцелярии дать Украине столь необходимые танки. Любой, кто фантазирует о том, что будет пересечена "красная линия" России, рассказывает историю агрессора, а не жертв", – подчеркнула Штрак-Циммерман.

На уточнение, имеет ли она в виду Шольца, она предположила, что заблокировать поставки боевых танков и бронетранспортеров Украине рекомендуют Шольцу его советники. Однако, напомнила она, в конечном счете ответственность несет канцлер ФРГ.

"Я считаю этот отказ очень большой ошибкой. Меня злит, когда я оглядываюсь на последние несколько месяцев и вижу, какие абсурдные дискуссии у нас были. Сколько времени прошло, за которое мы могли бы помочь. Эти консультанты всегда позади волны, совершенно не мыслят стратегически... У нас нет стратегии. Это проблема. Откликаться на украинские призывы о помощи – это не долгосрочная стратегия", – сказала политик.

По ее словам, она все еще надеется, что в следующем году Германия поставит Украине основные боевые танки и БТР. Штрак-Циммерман пообещала, что она с коллегами "не перестанет давить", пока это не будет реализовано.

"Европейские партнеры очень хотят внести свой вклад, пока Германия дает зеленый свет... США также согласны на поставку немецких танков в Украину. Никто из тех, с кем я разговаривала в Вашингтоне, не сказал обратного. Так что все нити сходятся к канцлеру. Свободный западный мир с нетерпением ждет действий Германии", – подытожила глава парламентского комитета.