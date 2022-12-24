Мельник о встрече Полторака с главой минобороны ФРГ в 2017 году: Фон дер Ляйен говорит: "Чем мы можем вам помочь?". А он ей: "Ничего не надо, мы – самая крутая армия в мире". Это был ужас

Он рассказал о визите в Германию в мае 2017-го тогдашнего главы Минобороны Украины Степана Полторака.

"Его встречали лучше президента. Немцы умеют пыль в глаза пустить. В то время Урсула фон дер Ляйен была министром обороны. Я помню эту встречу. Это был ужас, – отметил Мельник. – Мы подготовили тезисы, я провел брифинг в машине. Прошу: "Господин министр, не забудьте озвучить все наши темы, скажите, какое именно немецкое оружие нам нужно. Это мне облегчит работу в Берлине".

По словам дипломата, разговор глав оборонных ведомств Украины и ФРГ "вместо запланированных 45 минут длился менее получаса".

"Фон дер Ляйен говорит: "Чем мы можем вам помочь, рассказывайте, я записываю...". А он ей рассказывает: "Ничего не надо, мы – самая крутая армия в мире, мы еще можем вас научить, как воевать. Приезжайте к нам, мы все вам покажем". Я вижу у нее глаза округлились: "Я посмотрю, смогу ли приехать. Спасибо, было приятно познакомиться". Она встает, прощается, Полторак не понимает, что произошло. Я был в шоке. Лучше бы он не приезжал вообще. Тогда бы я говорил, что это линия государства, нам это нужно, вот все наши пожелания. А так немцы потом издевались надо мной, мол: так министр же ваш ничего нас просил – до свидания", – вспомнил Мельник.

Полторак был назначен на пост министра обороны Украины в октябре 2014 года. 20 мая 2019 года в день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского он подал рапорт об отставке. 30 мая Зеленский внес в Раду представление об увольнении Полторака с должности главы Минобороны. 29 августа Рада проголосовала за назначение нового министра обороны Андрея Загороднюка.

Фон дер Ляйен занимала должность главы минобороны ФРГ в правительстве Ангелы Меркель с 2013-го по 2019 годы.