Мельник о встрече Полторака с главой минобороны ФРГ в 2017 году: Фон дер Ляйен говорит: "Чем мы можем вам помочь?". А он ей: "Ничего не надо, мы – самая крутая армия в мире". Это был ужас

Он рассказал о визите в Германию в мае 2017-го тогдашнего главы Минобороны Украины Степана Полторака.
"Его встречали лучше президента. Немцы умеют пыль в глаза пустить. В то время Урсула фон дер Ляйен была министром обороны. Я помню эту встречу. Это был ужас, – отметил Мельник. – Мы подготовили тезисы, я провел брифинг в машине. Прошу: "Господин министр, не забудьте озвучить все наши темы, скажите, какое именно немецкое оружие нам нужно. Это мне облегчит работу в Берлине".
По словам дипломата, разговор глав оборонных ведомств Украины и ФРГ "вместо запланированных 45 минут длился менее получаса".
"Фон дер Ляйен говорит: "Чем мы можем вам помочь, рассказывайте, я записываю...". А он ей рассказывает: "Ничего не надо, мы – самая крутая армия в мире, мы еще можем вас научить, как воевать. Приезжайте к нам, мы все вам покажем". Я вижу у нее глаза округлились: "Я посмотрю, смогу ли приехать. Спасибо, было приятно познакомиться". Она встает, прощается, Полторак не понимает, что произошло. Я был в шоке. Лучше бы он не приезжал вообще. Тогда бы я говорил, что это линия государства, нам это нужно, вот все наши пожелания. А так немцы потом издевались надо мной, мол: так министр же ваш ничего нас просил – до свидания", – вспомнил Мельник.
Полторак был назначен на пост министра обороны Украины в октябре 2014 года. 20 мая 2019 года в день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского он подал рапорт об отставке. 30 мая Зеленский внес в Раду представление об увольнении Полторака с должности главы Минобороны. 29 августа Рада проголосовала за назначение нового министра обороны Андрея Загороднюка.
Фон дер Ляйен занимала должность главы минобороны ФРГ в правительстве Ангелы Меркель с 2013-го по 2019 годы.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи Gepard.
7 декабря глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сообщила в Twitter, что США одобрили поставки немецких танков Leopard 2 Украине. По словам политика, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения.