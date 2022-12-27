Германия за год продала оружия более чем на €8 млрд. Украине досталась четвертая часть

Этот показатель почти достиг рекордного 2021 года, когда стоимость проданного ФРГ оружия составила €9,35 млрд. Издание отмечает, что за 16 лет правления предыдущего канцлера Ангелы Меркель отметка в €6 млрд была превышена всего пять раз.

Четвертая часть от объема экспорта военной техники и вооружения из Германии предназначена Украине, на общую сумму €2,24 млрд. В ее числе – 30 зенитных самоходных установок Gepard, 14 САУ Panzerhaubitzen 2000 года калибра 155-мм, пять реактивных систем залпового огня MARS II и современная система противовоздушной обороны Iris-T.

Среди союзников Германии по блоку НАТО больше всего немецкого оружия купили Нидерланды (€1,83 млрд), США (около €864 млн), Великобритания (€453 млн), Венгрия (€249,2 млн). Также крупными заказчиками стали Австралия, Сингапур и Южная Корея. В страны, не входящие ни в ЕС, ни в НАТО, немецкие оборонные компании поставили оружия в общей сложности на €3,23 млрд, пишет Spiegel.