Германия за год продала оружия более чем на €8 млрд. Украине досталась четвертая часть

Этот показатель почти достиг рекордного 2021 года, когда стоимость проданного ФРГ оружия составила €9,35 млрд. Издание отмечает, что за 16 лет правления предыдущего канцлера Ангелы Меркель отметка в €6 млрд была превышена всего пять раз.
Четвертая часть от объема экспорта военной техники и вооружения из Германии предназначена Украине, на общую сумму €2,24 млрд. В ее числе – 30 зенитных самоходных установок Gepard, 14 САУ Panzerhaubitzen 2000 года калибра 155-мм, пять реактивных систем залпового огня MARS II и современная система противовоздушной обороны Iris-T.
Среди союзников Германии по блоку НАТО больше всего немецкого оружия купили Нидерланды (€1,83 млрд), США (около €864 млн), Великобритания (€453 млн), Венгрия (€249,2 млн). Также крупными заказчиками стали Австралия, Сингапур и Южная Корея. В страны, не входящие ни в ЕС, ни в НАТО, немецкие оборонные компании поставили оружия в общей сложности на €3,23 млрд, пишет Spiegel.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
При этом Шольц отказался предоставлять Украине танки Leopard. 7 декабря глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сообщила в Twitter, что США одобрили поставки немецких танков Leopard 2 Украине. По словам политика, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.