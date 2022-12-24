Экс-посол Украины в Германии Мельник: Шольц – человек-загадка. Причем – не только для нас

Шольц (на фото) – это загадка для немцев, партнеров по светофорной коалиции в Бундестаге ФРГ, отметил Мельник Фото: EPA

Такое мнение в интервью "Главкому", опубликованном 23 декабря, высказал экс-посол в ФРГ, а ныне замглавы МИД Украины Андрей Мельник.

"Шольц – человек-загадка. Причем – не только для нас. Это загадка для немцев, партнеров по коалиции. Мне об этом прямо говорят политики светофорной коалиции – и "зеленые", и либералы, депутаты Бундестага, искренне желающие нам помочь. Они говорят: "Это какая-то непробиваемая стена. Мы не понимаем, чем руководствуется господин Шольц, в чем главная причина, чтобы, например, не поставлять вам [танки] Leopard", – отметил Мельник.

По его словам, объяснение Шольца, что ФРГ якобы не предоставляет танки Украине, потому что США не поставляют Киеву танки Abrams – "одна из отговорок".

"Но мы понимаем, что все это не серьезно. Германия, я им об этом всегда говорил, с одной стороны, объявляет намерение играть ключевую роль в Европе, брать лидерство на себя, а с другой – показывает пальцем на других. К примеру, если завтра чехи дадут свои Leopard или испанцы, которым, как говорят, немцы не позволили эту тему продолжать, то что, немцы дадут? Конечно, не дадут. Это все от лукавого", – считает Мельник.