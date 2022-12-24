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Экс-посол Украины в Германии Мельник: Шольц – человек-загадка. Причем – не только для нас

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Шольц (на фото) это загадка для немцев, партнеров по светофорной коалиции в Бундестаге ФРГ, отметил Мельник
Шольц (на фото) – это загадка для немцев, партнеров по светофорной коалиции в Бундестаге ФРГ, отметил Мельник
Фото: EPA

Канцлер ФРГ Олаф Шольц – человек, который "не всегда позволяет другим понять его мотивы", даже своим однопартийцам.

Такое мнение в интервью "Главкому", опубликованном 23 декабря, высказал экс-посол в ФРГ, а ныне замглавы МИД Украины Андрей Мельник.

"Шольц – человек-загадка. Причем – не только для нас. Это загадка для немцев, партнеров по коалиции. Мне об этом прямо говорят политики светофорной коалиции – и "зеленые", и либералы, депутаты Бундестага, искренне желающие нам помочь. Они говорят: "Это какая-то непробиваемая стена. Мы не понимаем, чем руководствуется господин Шольц, в чем главная причина, чтобы, например, не поставлять вам [танки] Leopard", – отметил Мельник.

По его словам, объяснение Шольца, что ФРГ якобы не предоставляет танки Украине, потому что США не поставляют Киеву танки Abrams – "одна из отговорок".

"Но мы понимаем, что все это не серьезно. Германия, я им об этом всегда говорил, с одной стороны, объявляет намерение играть ключевую роль в Европе, брать лидерство на себя, а с другой – показывает пальцем на других. К примеру, если завтра чехи дадут свои Leopard или испанцы, которым, как говорят, немцы не позволили эту тему продолжать, то что, немцы дадут? Конечно, не дадут. Это все от лукавого", – считает Мельник.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.

7 декабря глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сообщила в Twitter, что США одобрили поставки немецких танков Leopard 2 Украине. По словам политика, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевого танка Leopard 2, о котором неоднократно просили в Киеве. Он отметил, что "такое решение еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает". При этом Украина "не понимает линии аргументации" ФРГ, добавил министр.

Теги: Германия, Украина, МИД Украины, депутаты, танки, ФРГ, военная помощь, коалиция, Бундестаг, Андрей Мельник, интервью, Олаф Шольц
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