Зеленский о решении Франции передать Украине колесные танки: Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам

Об этом 4 января в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Каждый из наших партнеров будет владеть совершенно конкретной информацией о потребностях нашей защиты. А цель у нас у всех одна: поскорее покончить с российской агрессией, скорее восстановить надежный и долговременный мир", – сказал президент.

По словам Зеленского, Франция "выводит европейскую оборонную поддержку Украины на новый уровень".

"Я благодарю президента [Эммануэля] Макрона за это лидерство. Получим больше бронетехники, в том числе колесные танки французского производства. Это то, что дает четкий сигнал всем нашим партнерам: нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца. А это очень важно, чтобы восстановить безопасность для всех украинцев и покой для всех европейцев", – отметил президент.

Именно перед новым "Рамштайном" такой сигнал очень актуален, продолжил Зеленский.

"Надо поставить точку в российской агрессии именно в этом году и не откладывать ни одну из оборонительных возможностей, которые способны ускорить поражение государства-террориста. Современная западная бронетехника, танки западного образца – это одна из таких ключевых возможностей", – подчеркнул президент Украины.