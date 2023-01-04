Восьмое заседание "Рамштайна" будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине – МИД

Кулеба: Чем крепче становится Украина, тем быстрее эта война приближается к концу. Это должно стать аксиомой для каждого нашего партнера Фото: ЕРА

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Украина ожидает понимания всеми партнерами особой ответственности нынешнего момента в этой страшной войне. Чем крепче становится Украина, тем быстрее эта война приближается к концу. Это должно стать аксиомой для каждого нашего партнера. Мы возлагаем большие надежды на решения об оборонной поддержке со стороны партнеров. Вскоре состоится следующее заседание в формате "Рамштайн", оно будет очень важным для оглашения новых решений", – сказал Кулеба.

Точной даты заседания министр не назвал, но глава Минобороны Украины Алексей Резников 6 декабря говорил, что оно состоится в течение месяца.