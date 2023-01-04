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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Восьмое заседание "Рамштайна" будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине – МИД

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Кулеба: Чем крепче становится Украина, тем быстрее эта война приближается к концу. Это должно стать аксиомой для каждого нашего партнера
Кулеба: Чем крепче становится Украина, тем быстрее эта война приближается к концу. Это должно стать аксиомой для каждого нашего партнера
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 4 января на онлайн-брифинге в Киеве анонсировал проведение очередного, восьмого заседания контактной группы по предоставлении Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Украина ожидает понимания всеми партнерами особой ответственности нынешнего момента в этой страшной войне. Чем крепче становится Украина, тем быстрее эта война приближается к концу. Это должно стать аксиомой для каждого нашего партнера. Мы возлагаем большие надежды на решения об оборонной поддержке со стороны партнеров. Вскоре состоится следующее заседание в формате "Рамштайн", оно будет очень важным для оглашения новых решений", – сказал Кулеба.

Точной даты заседания министр не назвал, но глава Минобороны Украины Алексей Резников 6 декабря говорил, что оно состоится в течение месяца.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".

Резников сообщил, что приоритетом в обсуждениях на встрече была защита украинского неба. Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МИД Украины, военная помощь, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
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