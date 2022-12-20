Резников: На следующий год заключено много контрактов на поставку Украине оружия и амуниции

По словам Резникова, Украину в 2023 году ждут "подарки" в плане военной помощи Фото: ЕРА

"Американский военно-промышленный комплекс уже работает. То есть одна из ключевых тем каждого "Рамштайна" – это обязательно запуск производственных мощностей стран, которые поддерживают сегодня Украину в этой войне. На сегодняшний день уже состоялись заказы – и не только в США, но и в Германии, Франции, Словакии, Чехии, Румынии и других странах", – сказал Резников.

По его словам, работа над заказами для Украины уже идет.

"И я скажу откровенно, не открывая больших тайн, на следующий год у меня уже заключено много контрактов на поставку нам необходимого и оружия, и амуниции к нему. И аналогичные контракты – я точно уже знаю, меня об этом информируют министры обороны или секретари обороны разных стран, что у них уже тоже заключены контракты", – подчеркнул министр.

Он также добавил, что Украину в 2023 году ждут "подарки" в плане военной помощи.

"Причем хочу подчеркнуть, что в течение всего года. То есть системно и ежемесячно, для того, чтобы обеспечить стабильность нашего сопротивления, стабильность нашей возможности побеждать. Это очень важный аспект", – резюмировал Резников.