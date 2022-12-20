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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: На следующий год заключено много контрактов на поставку Украине оружия и амуниции

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По словам Резникова, Украину в 2023 году ждут "подарки" в плане военной помощи
По словам Резникова, Украину в 2023 году ждут "подарки" в плане военной помощи
Фото: ЕРА

Украина заключила большое количество контрактов на поставку из других стран оружия и амуниции для ВСУ. Об этом 20 декабря в эфире национального телемарафона заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Американский военно-промышленный комплекс уже работает. То есть одна из ключевых тем каждого "Рамштайна" – это обязательно запуск производственных мощностей стран, которые поддерживают сегодня Украину в этой войне. На сегодняшний день уже состоялись заказы – и не только в США, но и в Германии, Франции, Словакии, Чехии, Румынии и других странах", – сказал Резников.

По его словам, работа над заказами для Украины уже идет.

"И я скажу откровенно, не открывая больших тайн, на следующий год у меня уже заключено много контрактов на поставку нам необходимого и оружия, и амуниции к нему. И аналогичные контракты – я точно уже знаю, меня об этом информируют министры обороны или секретари обороны разных стран, что у них уже тоже заключены контракты", – подчеркнул министр.

Он также добавил, что Украину в 2023 году ждут "подарки" в плане военной помощи.

"Причем хочу подчеркнуть, что в течение всего года. То есть системно и ежемесячно, для того, чтобы обеспечить стабильность нашего сопротивления, стабильность нашей возможности побеждать. Это очень важный аспект", – резюмировал Резников.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".

Резников сообщил, что приоритетом в обсуждениях на встрече была защита украинского неба.

Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал 30 ноября, что союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд и продолжат ее оказывать.

Теги: Украина, оружие, оборона, Алексей Резников, ВСУ, война России против Украины
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