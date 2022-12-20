Резников: На следующий год заключено много контрактов на поставку Украине оружия и амуниции

"Американский военно-промышленный комплекс уже работает. То есть одна из ключевых тем каждого "Рамштайна" – это обязательно запуск производственных мощностей стран, которые поддерживают сегодня Украину в этой войне. На сегодняшний день уже состоялись заказы – и не только в США, но и в Германии, Франции, Словакии, Чехии, Румынии и других странах", – сказал Резников.
По его словам, работа над заказами для Украины уже идет.
"И я скажу откровенно, не открывая больших тайн, на следующий год у меня уже заключено много контрактов на поставку нам необходимого и оружия, и амуниции к нему. И аналогичные контракты – я точно уже знаю, меня об этом информируют министры обороны или секретари обороны разных стран, что у них уже тоже заключены контракты", – подчеркнул министр.
Он также добавил, что Украину в 2023 году ждут "подарки" в плане военной помощи.
"Причем хочу подчеркнуть, что в течение всего года. То есть системно и ежемесячно, для того, чтобы обеспечить стабильность нашего сопротивления, стабильность нашей возможности побеждать. Это очень важный аспект", – резюмировал Резников.
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".
Резников сообщил, что приоритетом в обсуждениях на встрече была защита украинского неба.
Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал 30 ноября, что союзники и партнеры НАТО предоставили Украине военную помощь на $40 млрд и продолжат ее оказывать.