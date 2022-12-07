Военные Нацгвардии Украины 5 декабря сбили крылатую ракету из стрелкового оружия. Фото

Ракета летела низко, и ее удалось сбить из пулеметов и автоматов, пояснили военные Фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України / Facebook

"Мобильная огневая группа гвардейцев 27-й Печерской бригады сбила крылатую ракету Х-101, не дав ей достичь своей цели. Поразить шедшую на низкой высоте ракету удалось из крупнокалиберных пулеметов и обстрелом из автоматов", – рассказали в Нацгвардии.

В сообщении напомнили, что огневые расчеты Национальной гвардии созданы для противодействия российским ударам с воздуха, в частности для сбития ракет и дронов-камикадзе.

"В сочетании с эффективной работой подразделений ПВО это позволяет увеличивать результат сбития воздушных целей и тем самым сохранить объекты инфраструктуры и жизни наших граждан", – отметили в Нацгвардии.

Российские войска 5 декабря провели три волны обстрелов территории Украины. Погибли четыре человека, сообщил президент Владимир Зеленский.

Войска РФ атаковали Украину более чем 70 ракетами, ВСУ сбили больше 60, сообщало командование Воздушных сил. В частности, оккупанты выпустили 38 крылатых ракет Х-101/Х-555, 22 крылатые ракеты "Калибр", три крылатые ракеты Х-22, шесть управляемых авиаракет Х-59 и одну Х-31П.

В результате ракетной атаки были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщили в компании "Укрэнерго".