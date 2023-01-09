Министр экономики Германии о поставках Украине танков Leopard: Этого нельзя исключать

По его словам, ФРГ согласовывает свои действия с другими странами, и решения в дальнейшем будут приниматься "в рамках этого коридора".

"Конечно, поставка танков Leopard правительству в Киеве не исключена", – сказал он.

Он отметил "большой импульс" в решениях Германии о передаче украинской армии большого спектра оружия, в том числе боевых машин Marder.

"Я думаю, что эта динамика будет продолжаться, пока продолжается война. Теперь мы следим за тем, чтобы все сходилось", – сказал Хабек.

Накануне президент Европарламента Роберта Метсола на том же канале поддержала предоставление Украине танков Leopard. По словам Метсолы, важно, чтобы Европа продолжала поддерживать украинцев в политическом, гуманитарном и военном плане. Но также важно, чтобы Европа укрепила собственные силы обороны и стала "настоящим оборонным союзом".