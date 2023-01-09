ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министр экономики Германии о поставках Украине танков Leopard: Этого нельзя исключать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Хабек отметил "большой импульс" в решениях Германии о передаче оружия украинской армии
Хабек отметил "большой импульс" в решениях Германии о передаче оружия украинской армии 
Фото: ЕРА

Министр экономики Германии Роберт Хабек считает возможной поставку Украине танков Leopard. Он заявил об этом в интервью немецкому каналу Tagesschau, опубликованном 8 января.

По его словам, ФРГ согласовывает свои действия с другими странами, и решения в дальнейшем будут приниматься "в рамках этого коридора".

"Конечно, поставка танков Leopard правительству в Киеве не исключена", – сказал он.

Он отметил "большой импульс" в решениях Германии о передаче украинской армии большого спектра оружия, в том числе боевых машин Marder. 

"Я думаю, что эта динамика будет продолжаться, пока продолжается война. Теперь мы следим за тем, чтобы все сходилось", – сказал Хабек.

Накануне президент Европарламента Роберта Метсола на том же канале поддержала предоставление Украине танков Leopard.  По словам Метсолы, важно, чтобы Европа продолжала поддерживать украинцев в политическом, гуманитарном и военном плане. Но также важно, чтобы Европа укрепила собственные силы обороны и стала "настоящим оборонным союзом".

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты. 

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевых танков Leopard 2, о которых неоднократно просили в Киеве. Он отметил, что "такое решение еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает". При этом Украина "не понимает линии аргументации" ФРГ, добавил министр.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман 27 декабря заявила, что считает большой ошибкой отказ Шольца поставить Украине танки. "Судя по всему, российский нарратив работает и мешает кое-кому в канцелярии дать Украине столь необходимые ей танки. Любой, кто фантазирует о том, что будет пересечена "красная линия" России, рассказывает историю агрессора, а не жертвы", – подчеркнула она.

Теги: Германия, танки, вооружение, военная помощь, война России против Украины, Роберт Хабек, Leopard
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Символ женской красоты Украины", "Шикарная". Никитюк надела гуцульский головной убор
"Символ женской красоты Украины", "Шикарная". Никитюк надела гуцульский головной убор
Экс-супруга Кличко будет участвовать в немецком шоу Let's Dance вместе с дочерью российской модели Ермаковой
Экс-супруга Кличко будет участвовать в немецком шоу Let's Dance вместе с дочерью российской модели Ермаковой
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda
"Будет третье пополнение", "Света беременна?" В сети обсуждают новое фото 40-летней певицы Loboda
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине
77-летнего пропагандиста Михалкова с интоксикацией на фоне пневмонии перевели в реанимацию – РосСМИ
77-летнего пропагандиста Михалкова с интоксикацией на фоне пневмонии перевели в реанимацию – РосСМИ
Принц Гарри рассказал, что убивал в Афганистане "плохих парней". "Талибан" отреагировал
Принц Гарри рассказал, что убивал в Афганистане "плохих парней". "Талибан" отреагировал
  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео
  Вышел первый эпизод мультсериала о приключениях пса Патрона с английскими субтитрами. Видео
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
  Тина Кароль с группой Alphaville спела в Берлине хит Forever Young на украинском. Видео
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Горбунов на Рождество надел вышиванку за 11 тыс. грн, как у Зеленского. Фото
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Ефросинина о Зеленских: Елена никогда не хотела публичности. Она была невидимой опорой за спиной Володи. И вот за ней наблюдать интересно
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
Вторая экс-супруга Остапчука высказалась после того, как он заявил, что сожалеет о том, как поступил с первой женой
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
В Ужгороде установили скульптуру "Профессор из окопа" в честь защищающего Украину преподавателя Шандора из Ужгородского университета
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (270863)
2
"Настоящая красавица", "Новая прическа?" Зеленская снялась в платье-вышиванке (176293)
3
"Лицемерная рашистская жополизка", "Чего молчите, что нас здесь убивает Россия?" Ани Лорак вспомнила, как снималась в Украине (157122)
4
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост (157112)
5
"Счастливый человек". "Какая жена красивая". 41-летний Ким восхитил сеть новым семейным фото (140756)
6
"Сама и грустная", "Надеюсь, они еще вместе". Каменских показала свое рождественское утро (86606)
7
Осадчая показала старшего сына, который вернулся в Украину из США (51076)
8
Залужный отреагировал на слова Нина Матвиенко, которая заявила, что, "если бы была моложе, вышла бы за него замуж". Видео (48586)
 
 
 
 