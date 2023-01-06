ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский анонсировал разговор с Шольцем. По его итогам станут известны детали о поставках Германией ЗРК Patirot и БМП Marder

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский проведет разговор с Шольцем (на фото) 6 января
Зеленский проведет разговор с Шольцем (на фото) 6 января
Фото: ЕРА

6 января президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом он рассказал в своем обращении, опубликованном 5 января. 

Зеленский говорил о своих переговорах с мировыми лидерами, которые провел в течение дня, – с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, премьер-министрами Хорватии, Дани и Испании – Андреем ПленковичемМетте Фредериксен и Педро Санчесом

По словам президента, его беседа с премьером Хорватии была "не только содержательной, как всегда, но и довольно вдохновенной". 

"Я услышал полную поддержку нашего государства, а также услышал готовность Хорватии быть лидером в реализации именно тех шагов, которые гарантируют возврат элементов безопасности Украине и Европе. Хорватия готова быть лидером в тех усилиях, которые необходимы для очистки нашей земли от неразорвавшихся российских мин и снарядов", – рассказал он. 

С президентом Латвии Зеленский говорил о формуле мира, об ответственности РФ за агрессию и преступления против Украины и украинцев, о "полной силе Устава ООН" и о "пути, который должен пройти весь наш континент, чтобы после поражения российской агрессии гарантировалась по-настоящему надежную безопасность". 

С Эрдоганом Зеленский обсуждал продовольственную безопасность, ядерные угрозы со стороны РФ и говорил с ним о динамике в Черноморском регионе – по словам президента Украины, "хозяева России сейчас в достаточно отчаянном положении из-за поражений оккупантов на фронте и готовы к различным манипуляциям". 

"Я благодарю президента Эрдогана за поддержку нашего государства и необходимости именно честного восстановления безопасности Украины и всей Европы на основе восстановления нашей территориальной целостности", – подчеркнул он. 

Беседу с премьер-министром Испании Зеленский назвал "очень содержательной и своевременной", она состоялась в преддверии восьмого заседания контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн". 

"Отдельно хочу сегодня поблагодарить президента [США Джо] Байдена и канцлера Шольца за решение усилить нашу оборону, очень важное решение. Будем иметь еще одну батарею Patriot и мощную бронетехнику – это действительно большая победа для нашего государства. Все детали, сроки будут завтра, после моего разговора с господином канцлером", – резюмировал Зеленский.

Контекст:

Шольц и Байден 5 января провели телефонный разговор, по итогам которого стало известно, что США передадут Украине БМП M2 Bradley, Германия – БМП Marder и батарею ЗРК Patriot.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Турция, Реджеп Эрдоган, Латвия, Испания, Джо Байден, военная помощь, Хорватия, бронетехника, Владимир Зеленский, война России против Украины, Андрей Пленкович, ЗРК Patriot, Педро Санчес, Метте Фредериксен, Олаф Шольц
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе с застежкой в виде кольца
"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе с застежкой в виде кольца
"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор
"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост
"Ожиданием своим ты меня спасла". Парамедик Пташка снялась вместе со своей матерью
"Ожиданием своим ты меня спасла". Парамедик Пташка снялась вместе со своей матерью
Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ
Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ
alyona alyona заявила, что удаляет свой аккаунт в Instagram, и озвучила причины
alyona alyona заявила, что удаляет свой аккаунт в Instagram, и озвучила причины
  Украинский детский коллектив Light Balance Kids выступил с неоновым шоу на America's Got Talent. Видео
  Украинский детский коллектив Light Balance Kids выступил с неоновым шоу на America's Got Talent. Видео
77-летний российский пропагандист Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии – РосСМИ
77-летний российский пропагандист Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии – РосСМИ
Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео
Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (389365)
2
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (195261)
3
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (172935)
4
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (166245)
5
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (103619)
6
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (97590)
7
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (82585)
8
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото (68817)
 
 
 
 