Зеленский анонсировал разговор с Шольцем. По его итогам станут известны детали о поставках Германией ЗРК Patirot и БМП Marder

Об этом он рассказал в своем обращении, опубликованном 5 января.

Зеленский говорил о своих переговорах с мировыми лидерами, которые провел в течение дня, – с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, премьер-министрами Хорватии, Дани и Испании – Андреем Пленковичем, Метте Фредериксен и Педро Санчесом.

По словам президента, его беседа с премьером Хорватии была "не только содержательной, как всегда, но и довольно вдохновенной".

"Я услышал полную поддержку нашего государства, а также услышал готовность Хорватии быть лидером в реализации именно тех шагов, которые гарантируют возврат элементов безопасности Украине и Европе. Хорватия готова быть лидером в тех усилиях, которые необходимы для очистки нашей земли от неразорвавшихся российских мин и снарядов", – рассказал он.

С президентом Латвии Зеленский говорил о формуле мира, об ответственности РФ за агрессию и преступления против Украины и украинцев, о "полной силе Устава ООН" и о "пути, который должен пройти весь наш континент, чтобы после поражения российской агрессии гарантировалась по-настоящему надежную безопасность".

С Эрдоганом Зеленский обсуждал продовольственную безопасность, ядерные угрозы со стороны РФ и говорил с ним о динамике в Черноморском регионе – по словам президента Украины, "хозяева России сейчас в достаточно отчаянном положении из-за поражений оккупантов на фронте и готовы к различным манипуляциям".

"Я благодарю президента Эрдогана за поддержку нашего государства и необходимости именно честного восстановления безопасности Украины и всей Европы на основе восстановления нашей территориальной целостности", – подчеркнул он.

Беседу с премьер-министром Испании Зеленский назвал "очень содержательной и своевременной", она состоялась в преддверии восьмого заседания контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн".

"Отдельно хочу сегодня поблагодарить президента [США Джо] Байдена и канцлера Шольца за решение усилить нашу оборону, очень важное решение. Будем иметь еще одну батарею Patriot и мощную бронетехнику – это действительно большая победа для нашего государства. Все детали, сроки будут завтра, после моего разговора с господином канцлером", – резюмировал Зеленский.