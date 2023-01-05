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Зеленский обсудил с премьер-министром Хорватии конференцию по разминированию и формулу мира

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Зеленский: Поздравил Хорватию со вступлением в зону евро и Шенген
Зеленский: Поздравил Хорватию со вступлением в зону евро и Шенген
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Об этом он сообщил в Telegram 5 января.

Зеленский назвал разговор "содержательным".

"Поздравил Хорватию со вступлением в зону евро и Шенген. Договорились о конкретных решениях по усилению обороны Украины, а также о проведении международной конференции по разминированию. Определились по поводу роли Хорватии в формуле мира", – заявил он.

Пленкович заявил в Twitter, что в разговоре с Зеленским "выразил поддержку Украине и украинским защитникам и людям, которые оказывают исключительное сопротивление российской агрессии".

"Хорватия солидарна с Украиной и поддерживает ее европейский путь", – добавил он.

Контекст:

15 ноября на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.

Инициативу Украины о справедливом мире готов поддержать ЕС.

Глобальный саммит мира украинские власти хотят провести под эгидой ООН до конца февраля, сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Хорватия, Владимир Зеленский, война России против Украины, Андрей Пленкович
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