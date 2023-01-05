Зеленский обсудил с премьер-министром Хорватии конференцию по разминированию и формулу мира

Зеленский: Поздравил Хорватию со вступлением в зону евро и Шенген Фото: president.gov.ua

Зеленский назвал разговор "содержательным".

"Поздравил Хорватию со вступлением в зону евро и Шенген. Договорились о конкретных решениях по усилению обороны Украины, а также о проведении международной конференции по разминированию. Определились по поводу роли Хорватии в формуле мира", – заявил он.

Пленкович заявил в Twitter, что в разговоре с Зеленским "выразил поддержку Украине и украинским защитникам и людям, которые оказывают исключительное сопротивление российской агрессии".

"Хорватия солидарна с Украиной и поддерживает ее европейский путь", – добавил он.