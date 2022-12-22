Хорватия выделит почти €3 млн на приобретение для Украины машин для разминирования

Джамич заверила в готовности хорватской стороны оказать содействие Украине в процессах гуманитарного разминирования освобожденных территорий путем предоставления специализированных машин механического разминирования и другого пиротехнического оборудования.

Акопян на встрече высказала благодарность Хорватии за политическую, военно-техническую и гуманитарную поддержку.

"Отдельная благодарность вашей стране за убежище и заботу, которые удалось обеспечить для украинских граждан, вынужденно покинувших территорию родного государства. Мы знаем, что Хорватия предоставила во время военной агрессии России временную защиту для 19 тысяч граждан Украины", – сказала она.

Также Акопян подчеркнула, что Украина нуждается в партнерской помощи в усилении устойчивости к вызовам, которые готовит война в зимний период в условиях усиленных обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры. Речь шла о возможностях Хорватии по помощи в укомплектовании критически важных "пунктов несокрушимости", развертыванию дополнительных локаций гуманитарной поддержки украинцев.