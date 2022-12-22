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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Хорватия выделит почти €3 млн на приобретение для Украины машин для разминирования

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Представители МВД встретились с послом Хорватии
Представители МВД встретились с послом Хорватии
Фото: mvs.gov.ua

21 декабря состоялась встреча заместителя министра внутренних дел Украины Мэри Акопян с чрезвычайным и полномочным послом Республики Хорватия в Украине Аницей Джамич. На встрече говорилось о том, что Хорватия планирует направить почти €3 млн на приобретение машин для разминирования на нужды Украины, сообщает пресс-служба МВД.

Джамич заверила в готовности хорватской стороны оказать содействие Украине в процессах гуманитарного разминирования освобожденных территорий путем предоставления специализированных машин механического разминирования и другого пиротехнического оборудования. 

Акопян на встрече высказала благодарность Хорватии за политическую, военно-техническую и гуманитарную поддержку.

"Отдельная благодарность вашей стране за убежище и заботу, которые удалось обеспечить для украинских граждан, вынужденно покинувших территорию родного государства. Мы знаем, что Хорватия предоставила во время военной агрессии России временную защиту для 19 тысяч граждан Украины", – сказала она.

Также Акопян подчеркнула, что Украина нуждается в партнерской помощи в усилении устойчивости к вызовам, которые готовит война в зимний период в условиях усиленных обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры. Речь шла о возможностях Хорватии по помощи в укомплектовании критически важных "пунктов несокрушимости", развертыванию дополнительных локаций гуманитарной поддержки украинцев.

Контекст:

В результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории, по масштабам это как два государства Австрия. Об этом 18 ноября заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.

Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщил 26 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.

Теги: МВД, помощь, Хорватия, минирование, война России против Украины, разминирование, Мэри Акопян
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