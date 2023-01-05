"Консолидация поддержки перед следующим "Рамштайном". Зеленский провел переговоры с премьером Испании

По словам Зеленского, он рассказал собеседнику о вызовах, которые возникают перед Украиной на фронте Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

По словам Зеленского, он рассказал собеседнику о вызовах, которые возникают перед Украиной на фронте, и передал ему информацию об оборонных потребностях страны.

"Продолжаю консолидировать поддержку партнеров перед следующей встречей "Рамштайна", – отметил он.

Зеленский сегодня говорил также с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Согласно официальным релизам об этих разговорах, о военной помощи Украине речь шла в беседах с Фредериксен и Левитсом.