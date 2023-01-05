"Консолидация поддержки перед следующим "Рамштайном". Зеленский провел переговоры с премьером Испании

По словам Зеленского, он рассказал собеседнику о вызовах, которые возникают перед Украиной на фронте, и передал ему информацию об оборонных потребностях страны.
"Продолжаю консолидировать поддержку партнеров перед следующей встречей "Рамштайна", – отметил он.
Зеленский сегодня говорил также с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Согласно официальным релизам об этих разговорах, о военной помощи Украине речь шла в беседах с Фредериксен и Левитсом.
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Министр обороны США Ллойд Остин во время открытия заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".
Резников сообщил, что приоритетом в обсуждениях на встрече была защита украинского неба. Остин по итогам встречи сообщил, что новую военную помощь Украине предоставят, в частности, Канада, Швеция, Греция, Польша и Германия.
Пока дата проведения восьмого заседания группы не озвучивалась, но глава Минобороны Украины Алексей Резников 6 декабря говорил, что оно состоится в течение месяца. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что это заседание "будет очень важным для оглашения новых решений" по оборонной поддержке Украины.