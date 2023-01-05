Зеленский обсудил с датским премьером оборонные потребности Украины и услышал "твердую поддержку" страны со стороны Дании

Зеленский (на фото) сообщил, что ознакомил Фредериксен с ситуацией на фронте Фото: president.gov.ua

Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

"Обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен оборонные потребности Украины на фоне вызовов и угроз со стороны РФ. Подробно ознакомил с ситуацией на фронте. Скоординировали дальнейшие шаги для укрепления украино-датского партнерства", – написал Зеленский.

Обговорив з Прем'єр-міністром * Метте Фредеріксен @Statsmin оборонні потреби * на тлі викликів і загроз з боку РФ. Детально ознайомив із ситуацією на фронті. Скоординували подальші кроки задля зміцнення * - * партнерства. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 4, 2023

В вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, Зеленский по итогам разговора с Фредериксен выразил благодарность Дании.

"Проинформировал ее об актуальной ситуации на передовой, о том, что в России сейчас планируют очередную волну агрессии на ближайшие месяцы. Мы должны сделать эту волну последней – никакого шанса на реванш для террористов", – сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что в ходе разговора "услышал твердую поддержку Украины со стороны Дании", а также "готовность вместе усиливать наши позиции в борьбе против агрессии".

"И очень важно, что в этом году Дания будет защищать безопасность и интересы Европы, и международное право так же, как после 24 февраля [2022 года]", – резюмировал президент Украины.

Кроме Фредериксен, Зеленский 4 января провел разговоры с президентами Румынии и Франции – Клаусом Йоханнисом и Эммануэлем Макроном.