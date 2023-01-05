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Зеленский обсудил с датским премьером оборонные потребности Украины и услышал "твердую поддержку" страны со стороны Дании

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Зеленский (на фото) сообщил, что ознакомил Фредериксен с ситуацией на фронте
Зеленский (на фото) сообщил, что ознакомил Фредериксен с ситуацией на фронте
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 4 января провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Об этом глава Украинского государства сообщил в Twitter.

"Обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен оборонные потребности Украины на фоне вызовов и угроз со стороны РФ. Подробно ознакомил с ситуацией на фронте. Скоординировали дальнейшие шаги для укрепления украино-датского партнерства", – написал Зеленский.

В вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, Зеленский по итогам разговора с Фредериксен выразил благодарность Дании.

"Проинформировал ее об актуальной ситуации на передовой, о том, что в России сейчас планируют очередную волну агрессии на ближайшие месяцы. Мы должны сделать эту волну последней – никакого шанса на реванш для террористов", – сказал президент Украины.

Зеленский добавил, что в ходе разговора "услышал твердую поддержку Украины со стороны Дании", а также "готовность вместе усиливать наши позиции в борьбе против агрессии".

"И очень важно, что в этом году Дания будет защищать безопасность и интересы Европы, и международное право так же, как после 24 февраля [2022 года]", – резюмировал президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/748181560256213/

Кроме Фредериксен, Зеленский 4 января провел разговоры с президентами Румынии и Франции – Клаусом Йоханнисом и Эммануэлем Макроном.

Контекст:

По состоянию на октябрь, как сообщило министерство обороны Дании, страна выделила на оружие и военную технику для Украины 3,8 млрд датских крон ($543 млн).

В декабре власти Дании дополнительно выделили 300 млн датских крон ($43 млн) в фонд помощи Украине International Fund for Ukraine, отвечающий за приобретение оружия и снаряжение.

Теги: Россия, Украина, Дания, переговоры, агрессия, угрозы, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, безопасность, премьер-министр, Метте Фредериксен, сотрудничество
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