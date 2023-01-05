Зеленский и президент Латвии обсудили формулу мира

Зеленский говорил с Левитсом по телефону Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Об этом он сообщил в Twitter.

"Провел плодотворный разговор с дорогим другом, президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Обсудили формулу мира. Поблагодарил за его решительную поддержку Украины и многомерную помощь со стороны Латвии. Договорились продолжить сотрудничество для усиления обороноспособности Украины", – написал Зеленский.

Провів плідну розмову з дорогим другом, Президентом Латвії * Егілсом Левітсом @valstsgriba. Обговорили #ФормулаМиру. Подякував за його рішучу підтримку * і багатовимірну допомогу з боку Латвії. Домовилися продовжити співпрацю для посилення обороноздатності * . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 5, 2023

О формуле мира президент Украины говорил сегодня также с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.